Milan | Leonardo contro Gennaro Gattuso | la crepa | ecco quello che non sapete

Milan - Gattuso post Derby "tanta pressione su di noi"/ Ultime notizie - rischio esonero "Con Leonardo rispetto" : Milan, Gattuso dopo il Derby perso con l'Inter: "tanta pressione su di noi. Con Leonardo e Maldini c'è profondo rispetto". La prossima sfida in Europa League

Milan - Branchini : “mai cenato con Donadoni e Leonardo” : “Non ho mai cenato con Donadoni e Leonardo”: afferma l’agente Giovanni Branchini, in merito alle voci su presunti contatti con la dirigenza del Milan per un eventuale cambio sulla panchina rossonera. “Per un’estrema urgenza di correttezza – le parole di Branchini in una dichiarazione all’Ansa – smentisco decisamente di avere partecipato a cene o incontri con i signori Leonardo, responsabile ...

Milan - Leonardo tenta il colpo Sangaré - considerato il nuovo Touré : Il Milan non avrebbe alcuna intenzione di fermarsi al colpo Paquetá, trequartista brasiliano in arrivo nel mese di gennaio dal Flamengo. Leonardo infatti starebbe continuando a lavorare sul mercato per cercare nuovi giocatori di talento per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Rino Gattuso. Milan, Leonardo fa sul serio per Sangaré Ebbene secondo quanto […] L'articolo Milan, Leonardo tenta il colpo Sangaré, considerato il nuovo ...

Pato : “Tornare al Milan? Vedremo a fine anno. Con Leonardo ho un buon rapporto…” : Clamorose indiscrezioni di mercato arrivano dalla Cina, precisamente dal Tianjin Quanjian, squadra dell’ex rossonero Alexandre Pato. Quest’ultimo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva al Corriere dello Sport. Sulle offerte ricevute quest’estate: “Ho ricevuto delle offerte da alcune squadre di Serie A e altre in Europa, Vedremo cosa accadrà a fine anno”. “Leonardo mi stima, il […] L'articolo ...

Pato torna al Milan? 'Ho già sentito Leonardo - Paquetá bravissimo e Ibra...' : Alexandre Pato gioca in Cina, ma porta sempre il Milan nel cuore. L'attaccante brasiliano del Tianjin Quanjian ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport : 'Il derby sarà una bella partita. Vedo Gattuso sempre concentrato, sta facendo un gran lavoro e di questo non avevo dubbi. L'Inter però è molto forte, sarà una partita difficile. Vincerà chi ...

Calciomercato Milan - non solo Paquetà per i rossoneri : Leonardo pronto a piazzare un altro colpo a centrocampo : Il prossimo obiettivo dei rossoneri si chiama Leandro Paredes, centrocampista argentino attualmente in forza allo Zenit. Le alternative sono Barella e Ramsey Non solo Paquetà, già bloccato in vista del mercato di gennaio, il Milan continua a muoversi per rinforzare la rosa di Gennaro Gattuso. LaPresse/Jennifer Lorenzini Il prossimo obiettivo è un centrale di centrocampo, che corrisponde alle caratteristiche di Leandro Paredes, ex Roma e ...

Milan - Leonardo : 'Su Paquetà c'è un accordo di base con il Flamengo' : 'Paquetà? Non c'è molto da dire. Abbiamo un accordo di base con il Flamengo, ma il mercato riapre a gennaio quindi dobbiamo ancora fare un pò di strada prima dell'ufficialità. Ora c'è da pensare solo ...

Leonardo : "Il Milan sta capendo che può fare cose importanti" : 'Il derby è sempre il derby. Si possono dire tante cose, ma poi quando fischia l'arbitro emerge la storia', parola di Leonardo, che di stracittadine ne ha viste tante, da giocatore e dirigente sponda ...