Milan | Gattuso | Abbiamo perso bussola e sicurezze | io primo responsabile

Milan - Reina : 'Fiducia a Gattuso - ora più di prima. Non è tutto buio - bisogna stare calmi' : Pepe Reina ha parlato a Sky Sport nel post-partita di Milan-Betis: 'Il gol subito? Questo è il nostro mestiere, a volte si sbaglia. bisogna rialzarsi e imparare dagli errori. Il Betis palleggia molto bene, a volte ti viene ...

Milan - Gattuso amaro e preoccupato : “Troppo fragili - giusto che io sia messo in discussione” : Sconfitta pesante contro il Betis per il Milan di Gattuso, che al termine della partita ha analizzato la partita ai microfoni di Sky Sport: “Succede che abbiamo perso la bussola, perché oggi sicuramente è stata una partita di sofferenza. Stiamo perdendo le nostre sicurezze. Non stiamo giocando con la mente libera e non troviamo le nostre giocate. Dopo il 2-1 la squadra si è sbloccata e ha iniziato a giocare. Il Betis ha dominato e ...

Milan-Real Betis, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di "Sky Sport" al termine di Milan-Real Betis, Rino Gattuso, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della sconfitta in Europa League: "Abbiamo perso la bussola, oggi è stata una partita di sofferenza. Ci hanno dominati. Stiamo perdendo le nostre sicurezze, non stiamo giocando

Europa League - Milan-Betis 1-2 : per Gattuso primo ko in Europa : MILANO - Correva l'anno 1977, quando il Betis Siviglia, nel primo turno di Coppa delle Coppe, visitò San Siro per affrontare il Milan di Rivera e Capello. Perse 2-1, con gol di Tosetto e del futuro ...

Milan - Gattuso a testa bassa : “perse le nostre sicurezze. Esonero? Ecco cosa dico” : Gennaro Gattuso potrebbe essere esonerato dal ruolo di allenatore del Milan a seguito dell’ennesima prestazione al di sotto delle aspettative Gennaro Gattuso è a serio rischio esonero dal ruolo di allenatore del Milan. Il tecnico rossonero, dopo la debacle contro il Betis Siviglia in Europa League, si è presentato ai microfoni di Skysport per commentare la pessima prova dei suoi: “Abbiamo perso la bussola, quella di oggi è ...

Milan-Betis 1-2 : Sanabria-Lo Celso - Gattuso traballa : MILANO - Psicologicamente debole, risvegliato solo dalla carica e dalla grinta di Cutrone, il Milan si piega in casa davanti a un Betis con personalità e gioco decisamente migliori. Gattuso non sembra ...

Prima sconfitta nel Gruppo F per il Milan di Gattuso : Il Milan di Gattuso cade a San Siro. I rossoneri rallentano in Europa League. Dopo due vittorie in altrettante partite,

“Game over Milan” - l’ennesimo disastro di Gattuso che sa di esonero : cambia 4 moduli e crolla con il Betis : Ennesimo tracollo del Milan in quel di San Siro, i rossoneri perdono anche contro il Betis Siviglia e la crisi di risultati fa tremare la panchina di Gattuso Un Milan senza mezzi termini scandaloso questa sera a San Siro… e non solo questa sera, purtroppo per i tifosi rossoneri. Alla squadra di Gattuso manca tutto: qualità, carattere, voglia di vincere, organizzazione tattica, ritmo, capacità difensiva, rabbia e chi più ne ha più ne ...

Milan - Leonardo : 'Gattuso in bilico? Mai pensato a un altro' : Così, ai microfoni di Sky Sport, il direttore generale dell'area tecnico-sportiva del Milan , Leonardo , ha risposto alle domande sulla posizione del tecnico dei rossoneri, a pochi minuti dal fischio ...

Leonardo : "Gattuso? Milan mai pensato a un altro" : 'Non abbiamo mai pensato a un altro'. Leonardo liquida le voci secondo cui il Milan avrebbe pensato a Roberto Donadoni per sostituire Rino Gattuso. 'Lasciano il tempo che trovano', ha detto il ...

Milan - Leonardo fa chiarezza sul futuro di Gattuso : “non ho mai pensato ad un altro allenatore” : Il direttore dell’area tecnica del Milan ha confermato Rino Gattuso, sottolineando di non aver mai cercato altri allenatori Un derby da dimenticare, provando a vincere la terza partita del Gruppo F di Europa League. Il Milan ha voglia di ripartire, cancellando il gol allo scadere subito da Mauro Icardi domenica scorsa. Spada/LaPresse Le voci di un presunto esonero di Gattuso non destabilizzano l’ambiente rossonero, come ...

Milan - Leonardo contro Gennaro Gattuso : la crepa - ecco quello che non sapete : Eppure l'aria, fuori, è buonissima, la luce abbaglia, grigio assente. Perché dentro Milanello resistono invece nuvole basse e pesanti, che minacciano danni. La perturbazione del derby ha scoperchiato ...

