Milan-Betis | tentano di entrare a San Siro con petardi | 11 Daspo europei

Milan - è crisi profonda : il Betis vince a San Siro per 2-1 : Ancora una sconfitta per il Milan, dopo il ko nel derby. Il Betis vince a San Siro un incontro del terzo turno di Europa League , gruppo F, giovedì sera. Per i rossoneri di Gattuso si apre una crisi ...

Europa League : Milan-Betis 1-2 : MILANO, 25 OTT - Dopo il derby che ha incrinato le certezze, il Milan non ha reagito in Europa League, sconfitto 1-2 dal Betis a San Siro. Il bel gioco e la lucidità degli spagnoli fanno sfigurare la ...

Europa League - il giustiziere del Milan Lo Celso : “Betis ha dominato - contento per il gol e per i tifosi” : Ha contribuito alla vittoria del Betis sul Milan con un super gol dalla distanza, Giovani Lo Celso sta crescendo molto dal momento del suo trasferimento in Spagna, grazie anche alla continuità che gli sta concedendo Setien. Nel dopo gara, ai microfoni di Sky Sport, ha esternato le sue sensazioni per la rete messa a referto: “Sono molto contento per il gol in un campo difficile e contro un avversario difficile come il Milan. Ho ...

Milan-Betis - Gattuso : 'Abbiamo perso la bussola. Sono il primo responsabile - giusto che venga messo in discussione' : Gattuso ha analizzato con la consueta sincerità che lo contraddistingue la partita ai microfoni di Sky Sport : "Cosa succede? Succede che abbiamo perso la bussola - ha ammesso - oggi è stata una ...

Europa League - il Milan non c'è più : vince il Betis Siviglia 1-2 : Nuova sconfitta per il Milan , che cede 1-2 agli spagnoli del Betis Siviglia, che balzano in vetta al girone con 7 punti. Impegno in Europa League per il Milan, chiamato ad una pronta reazione dopo la ...

Milan-Betis - Gattuso : “Abbiamo perso la bussola - ci hanno dominati” : Milan-Betis, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Milan-Betis, Rino Gattuso, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della sconfitta in Europa League: “Abbiamo perso la bussola, oggi è stata una partita di sofferenza. Ci hanno dominati. Stiamo perdendo le nostre sicurezze, non stiamo giocando con la […] L'articolo Milan-Betis, Gattuso: ...

Milano : Milan-Betis Siviglia - 11 tifosi denunciati e Daspo europei : Milano, 25 ott. (AdnKronos) - Dieci tifosi della squadra di calcio spagnola Betis Siviglia e uno del Milan sono stati denunciati dalla polizia e colpiti da Daspo europei. I tifosi, di cui un minorenne, sono stati sorpresi con oggetti vietati, petardi, fumogeni e bombe carta ai varchi di accesso dell

Europa League - Milan-Betis 1-2 : per Gattuso primo ko in Europa : MILANO - Correva l'anno 1977, quando il Betis Siviglia, nel primo turno di Coppa delle Coppe, visitò San Siro per affrontare il Milan di Rivera e Capello. Perse 2-1, con gol di Tosetto e del futuro ...

Milan-Betis - Romagnoli : «Dovevamo fare di più - abbiamo giocato male» : Dopo la sconfitta per 2-1 contro il Betis, il capitano Romagnoli si è presentato ai microfoni di Sky Sport

Europa League - passo falso del Milan sconfitto in casa dal Betis Siviglia : Milan sconfitto per 2-1 contro il Betis Siviglia in una partita valida per la terza giornata della fase a gironi di Europa League. I gol di Sanabria al 30', Lo Celso al 55' e Cutrone all'83'. Espulso ...

Milan-Betis 1-2 : il tabellino : Milan-Betis 1-2 , primo tempo 0-1, MARCATORI : Sanabria, B, al 30' p.t.; Lo Celso, B, al 10', Cutrone, M, al 38' s.t. MILAN, 4-3-3, : Reina; Calabria, Zapata, Romagnoli, Laxalt; Bakayoko, dal 1' s.t. ...