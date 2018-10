Milan-Betis 1-2 | il tabellino

Milan-Betis - Romagnoli : 'Abbiamo giocato male - bisogna dare di più' : NEWS MILAN Alessio Romagnoli ci ha voluto mettere la faccia dopo la sconfitta rossonera in Milan-Betis Siviglia 1-2 di Europa League . Il capitano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport . Il difensore ex Roma ha così parlato in seguito al k.o. subito a San Siro: ' Siamo entrati mali, non riuscivamo a pressarli. Abbiamo giocato male, dovevamo fare molto di più e dobbiamo farlo ...

Calcio - Europa League 2018-2019 - Milan-Betis 1-2. Rossoneri disastrosi - gli spagnoli affondano e li scavalcano in vetta al girone : Un Milan imbambolato, ancora con la mente alla sconfitta nel derby, perde in casa 2-1 con un Betis Siviglia non certo imbattibile e compromette la corsa alla qualificazione al secondo turno di Europa League, facendosi scavalcare in vetta alla graduatoria del girone proprio dagli spagnoli e avvicinare dai greci dell’Olympiacos, vittoriosi sul campo del fanalino Dudelange. Difficile trovare un aggettivo diverso da “disastroso” ...

Milan-Betis Siviglia : 11 Daspo comminati dopo la gara di San Siro : Milan-Betis Siviglia è stata vinta dalla squadra spagnola, qualche disordine nel pre-partita dell’incontro di San Siro Dieci tifosi della squadra di calcio spagnola Betis Siviglia e uno del Milan sono stati denunciati dalla polizia e colpiti da Daspo europei. I tifosi, di cui un minorenne, sono stati sorpresi con oggetti vietati, petardi, fumogeni e bombe carta ai varchi di accesso dello stadio Meazza nel corso dei servizi di ...

IL VANTAGGIO DEL BETIS Siviglia #Sanabria! #Betis in vantaggio! #MilanBetis 0-1 #UEL pic.twitter.com/P0YX8LG0Kg — Alessia N⚽️velli (@Ale_Novelli87) October 25, 2018 IL RADDOPPIO DEGLI ANDALUSI #LoCelso!

Pagelle Milan-Betis Siviglia 1-2 - Europa League 2019 : non basta Cutrone - troppi errori dei rossoneri : Il Milan viene sconfitto 2-1 dal Betis Siviglia nella terza giornata della fase a gironi dell’Europa League 2019 di calcio. A San Siro i rossoneri subiscono il gioco degli spagnoli, che li sorpassano in classifica e vanno al comando del Gruppo F. Andiamo a scoprire i migliori e i peggiori in campo con le Pagelle della partita. Pagelle Milan-Betis Siviglia MILAN Reina 4,5: giornata no lui. Rischia molto su un rinvio nei primi minuti e poi fa ...

Highlights Europa League : Milan-Betis 1-2. Video Gol - Pagelle e tabellino : La sconfitta nel derby ha fatto male, inutile negarlo, ed i rossoneri di Gennaro Gattuso hanno provato a dimenticare il ko tuffandosi nell’Europa League. Ma la cura è stata peggiore del male, i rossoneri cadono in casa per 1-2 e mettono a rischio la qualificazione nel girone eliminatorio della competizione Milan-Betis, IL tabellino Milan (4-3-3): Reina; […] L'articolo Highlights Europa League: Milan-Betis 1-2. Video Gol, Pagelle e ...

95′ Finisce il match di San Siro 94′ ROSSO DIRETTO A CASTILLEJO 89′ Fallo in area su Castillejo, ma l'arbitro non concede il rigore 85′ AMMONITO Lopez per perdita di tempo 82′ GOL DEL MILAN, 1-2 Cutrone. Cross di Castiellejo, Cutrone si avventa a accorcia le distanze

“Game over Milan” - l’ennesimo disastro di Gattuso che sa di esonero : cambia 4 moduli e crolla con il Betis : Ennesimo tracollo del Milan in quel di San Siro, i rossoneri perdono anche contro il Betis Siviglia e la crisi di risultati fa tremare la panchina di Gattuso Un Milan senza mezzi termini scandaloso questa sera a San Siro… e non solo questa sera, purtroppo per i tifosi rossoneri. Alla squadra di Gattuso manca tutto: qualità, carattere, voglia di vincere, organizzazione tattica, ritmo, capacità difensiva, rabbia e chi più ne ha più ne ...