Migranti | Trump | Concordo con linea intransigente Italia contro illegali

Trump telefona a Conte : "D'accordo al 100% con la linea dura dell'Italia sui Migranti" : Donald Trump ha scritto su Twitter di aver parlato col premier italiano Giuseppe Conte: "L'Italia sta adottando una linea molto dura sulla immigrazione illegale e io sono d'accordo al 100% con le loro posizioni", afferma il presidente americano.Just spoke with Prime Minister @GiuseppeConteIT of Italy concerning many subjects, including the fact that Italy is now taking a very hard line on illegal immigration... — Donald J. Trump ...

“Linea dura sui Migranti? Concordo al 100 per cento”. I complimenti di Trump a Conte : Gli Stati Uniti “concordano al 100 per cento con la linea dura sui migranti”, ha detto il presidente americano Donald Trump via Twitter e ha spiegato di aver parlato al telefono con Conte. “Il primo ministro – ha aggiunto – sta lavorando molto duramente sull’economia dell’Italia: avrà successo!”

Migranti verso il confine - Donald Trump manda l'esercito : Fuggono dalle violenze e non soltanto dal Messico : molti provengono, ad esempio, dall' Honduras , il Paese che detiene il record di Paese con la più alta percentuale di omicidi al mondo . Maria ...

Carovana Migranti - il Pentagono invia 800 uomini alla frontiera. Trump : “Li fermeremo - non faremo come l’Europa” : Ottocento militari schierati al confine in attesa della Carovana. Donald Trump passa dalle parole ai fatti e dà il via alla prima misura per fronteggiare i 7mila migranti in cammino dall’Honduras verso gli Stati Uniti. Ormai il presidente dedica ai caminantes almeno un tweet al giorno, e il contenuto è sempre molto simile. “I Democratici hanno fatto apposta leggi per rendere difficile fermare le persone al confine”, ...

Carovana Migranti - 3 vittime. Messico dice l’opposto di Trump : “Investiremo in Centro America per arginare il flusso” : Almeno tre migranti sono morti durante la marcia verso gli Stati Uniti. Anche loro camminavano dentro quella marea umana di oltre 7mila persone partita dall’Honduras il 13 ottobre e diretta negli Stati Uniti. Un fiume di persone che allarma Trump: nel pieno della campagna elettorale per le elezioni di midterm, il presidente Usa ha promesso di inviare alla frontiera tutti i militari necessari e ha minacciato di tagliare gli aiuti a ...

Messico - cresce carovana Migranti verso Usa : oltre 7mila/ Ultime notizie - Pena Nieto a Trump : “li fermeremo” : carovana di migranti verso gli Usa: dall'Honduras passando per il Messico, 7mila clandestini in cerca del confine americano. Trump mobilita l'esercito e lancia l'allarme (Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 09:52:00 GMT)

Trump : "Migranti criminali". E il tycoon vola nei sondaggi : ... appena rientrato dal Messico,: 'Siamo profondamente preoccupati per la violenza provocata da alcuni membri del gruppo, e per l'apparente motivazione politica di alcuni organizzatori della carovana', ...

Carovana di Migranti arriva in Messico : Trump allerta l'esercito e taglia gli aiuti : L'Honduras è considerato uno dei Paesi più violenti al mondo, con un tasso annuale di 43 omicidi ogni 100mila abitanti . Come in Guatemala e a El Salvador, le gang fanno regnare il terrore nel Paese, ...

Messico - cresce la carovana di Migranti in marcia : Trump allerta l'esercito : "Nessuno ci fermerà, dopo tutto quello che abbiamo passato", racconta Aaron Juarez, 21 anni, che cammina a fatica a causa di un infortunio al piede, insieme a sua moglie e al suo bambino. "Siamo ...