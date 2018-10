Migranti | Salvini riferisce in Aula sugli sconfinamenti | Bonafede su carceri - DIRETTA

Dl Sicurezza - misura anti-Riace tra emendamenti M5s/ Decreto Salvini - trasparenza conti per gestione Migranti : Dl Sicurezza, misura anti-Riace tra gli emendamenti del M5s: Decreto Salvini, "trasparenza nei conti per la gestione dell'accoglienza migranti". Le critiche dalla sinistra(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 20:02:00 GMT)

Migranti - schiaffo dei giudici a Salvini e Toninelli : “La Libia non è un porto sicuro” : Per il tribunale del riesame di Palermo, i sei membri dell'equipaggio del motopesca tunisino sorpresi il 29 agosto scorso, mentre trainavano verso Lampedusa un barchino con a bordo 14 Migranti recuperato in mare non sono dei trafficanti di esseri umani: "È inverosimile che si siano messi a pescare solo per allontanare sospetti e non potevano portarli in Libia perché non era un porto sicuro".Continua a leggere

Migranti - Francia a Salvini : 'Mai rimandato minori in Italia' : I minori non accompagnati, che figurano nelle liste dei Migranti non ammessi in Francia, "vengono sistematicamente affidati alle strutture dipartimentali di accoglienza per minori e non consegnati ...

CLAVIERE - VIMINALE : 'POSTO DI POLIZIA FISSO A PRESIDIO CONFINE'/ Migranti - Salvini attacca Macron : Salvini denuncia la Francia: 'a CLAVIERE respinge i Migranti anche minorenni al confine, è illegale'. Ultime notizie, Ministro vs Parigi.

CLAVIERE - VIMINALE : "POSTO DI POLIZIA FISSO A PRESIDIO CONFINE"/ Migranti - Salvini attacca Macron : Il caso CLAVIERE: Salvini denuncia, "la Francia respinge i Migranti anche minorenni al confine, è illegale". Ultime notizie, Ministro vs Parigi: "diritti? No lezioni all'Italia"(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 21:22:00 GMT)

Sicurezza - a Torino M5s e Pd votano insieme per chiedere la sospensione del decreto Salvini sui Migranti : A Torino le critiche al decreto Sicurezza uniscono Movimento 5 Stelle e Partito democratico. Un’intesa, assicurano, solo pragmatica contro “un provvedimento rischioso e un segnale da lanciare al parlamento”. Lunedì 22 ottobre a Torino nel corso del consiglio comunale è stato approvato un ordine del giorno firmato dalla consigliera Pd Elide Tisi per chiedere la sospensione del decreto che potrebbe far uscire molti richiedenti ...

Migranti a Claviere - Salvini : "I francesi hanno tentato di respingere anche dei minorenni" : La Francia ha cercato di restituire all'Italia anche dei minorenni: è successo il 18 ottobre, dopo le 22,30, ma le autorità italiane avevano bloccato la procedura. È uno degli elementi emersi nel ...

"Il pugno di ferro serve". Salvini convince Parigi a discutere di Migranti : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, non molla la linea della fermezza con la Francia al confine di Claviere. 'In attesa di incontrare il mio collega francese, l'Italia non cambia linea: a ...

Migranti - Salvini : 'Resta presidio fisso della polizia a Claviere' : "In attesa di incontrare il mio collega francese, l'Italia non cambia linea: a Claviere presidio fisso di polizia e verifiche a tappeto sui respingimenti di Parigi degli ultimi mesi". Lo ha annunciato ...

Migranti - la stretta di Salvini : arriva la lista di "Stati sicuri" : Il motivo è semplice: ridurre i tempi con cui vengono valutate le richieste di asilo dei Migranti in Italia. Per questo sarebbe arrivato un emendamento al dl Sicurezza, firmato dallo stesso Salvini, ...