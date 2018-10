Migranti |  Mattarella | superare logica emergenziale

agi

: Il Presidente della Repubblica #Mattarella parla dell'importanza per i #migranti di imparare la nostra lingua?? - SkyTG24 : Il Presidente della Repubblica #Mattarella parla dell'importanza per i #migranti di imparare la nostra lingua?? - AngeloTani : @luckymia3 @lumorisi @EleonoraCamilli ha fatto anche peggio... @matteosalvinimi:'M'incazzo come un bufalo per… - mimmogammella2 : RT @e_terranova: @agorarai Il capogruppo leghista attacca #Mattarella sui migranti. Cadono le braccia -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella invita a non affrontare l'immigrazione come un'emergenza. "Il principale obiettivo per il futuro dipende proprio dalla nostra capacità di collaborare per andare oltre la, governando il fenomeno, rimuovendone le cause profonde", ha detto Mattarella parlando alla Farnesina alla II edizione della Conferenza ministeriale Italia-Africa.