Migranti : Mattarella - superare logica emergenziale : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella invita a non affrontare l'immigrazione come un'emergenza. "Il principale obiettivo per il futuro dipende proprio dalla nostra capacità di collaborare per andare oltre la logica emergenziale, governando il fenomeno, rimuovendone le cause profonde", ha detto Mattarella parlando alla Farnesina alla II edizione della Conferenza ministeriale Italia-Africa.