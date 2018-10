Migranti | in Italia non c’è nessuna invasione | gli stranieri sono l’8 | 5% della popolazione

I Migranti rubano il lavoro agli italiani? Falso (così come tante altre credenze) : Il Dossier Statistico Immigrazione 2018 azzera luoghi comuni e false credenze. Invasione? Quale invasione? In Italia il...

Porto abusivo d'arma da fuoco l'accusa per i gendarmi francesi che scaricano Migranti in Italia : Apertura di un procedimento penale per Porto abusivo d'arma in Italia da soggetti presumibilmente appartenenti alla gendarmeria francese . È questa l'iniziativa della procura di Torino, che sarà ...

Sindaco Claviere - 'Migranti : governi italiano e francese si incontrino qui da noi' : Situazione migranti sotto controllo a Claviere, il Sindaco Franco Capra ringrazia le istituzioni e auspica un incontro bilaterale nel proprio comune

Migranti - Francia a Salvini : 'Mai rimandato minori in Italia' : I minori non accompagnati, che figurano nelle liste dei Migranti non ammessi in Francia, "vengono sistematicamente affidati alle strutture dipartimentali di accoglienza per minori e non consegnati ...

"Scaricano Migranti come ladriMacron vuole destabilizzare l'Italia" : Matteo Salvini: "Macron è nettamente in minoranza in casa sua, lo abbiamo beccato: è da 15 giorni che di notte scaricano immigrati nei boschi italiani come i ladri, una cosa che grida vergogna al mondo" Segui su affaritaliani.it

Claviere - Salvini denuncia “Francia respinge Migranti minori al confine”/ Ultime notizie “No lezioni a Italia” : Il caso Claviere: Salvini denuncia, "la Francia respinge i migranti anche minorenni al confine, è illegale". Ultime notizie, Ministro vs Parigi: "diritti? No lezioni all'Italia"(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 13:18:00 GMT)

Caro Conte - ecco tutti i paesi che hanno accolto più Migranti dell'Italia : Il premier Conte ha invitato la stampa estera a trovare un paese che abbia accolto più migranti dell'Italia: i dati gli danno torto

Migranti - Mattarella : «Imparare l'italiano è priorità per integrarsi» : «Per coloro che sono giunti in Italia di recente la lingua rappresenta il primo strumento nel cammino di integrazione». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella agli Stati generali ...

Caro Conte - ecco tutti i paesi che hanno accolto più Migranti dell’Italia : (Foto: Lapresse) “Vi sfido a trovare un altro paese in Europa che dal 2013 abbia ricevuto 688mila persone con accoglienza indiscriminata e poi mi dite cosa succede”, ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in tema di migranti in Italia, durante l’incontro di lunedì 22 ottobre con l’Associazione stampa estera a Roma. E la risposta non è tardata ad arrivare, proprio da quella platea a cui il premier si è rivolto, ma non è bastata. La ...

Il Viminale : «La Francia respinge in Italia anche Migranti minori» Video : Fonti del Viminale citano un episodio della serata del 18 ottobre quando sono intervenute le autorità Italiane per bloccare la procedura a Claviere

Milano - Migranti somali fanno arrestare il loro aguzzino : è il primo trafficante di uomini condannato in Italia : Si chiama Ismail Osman e nel video mandato in onda a " Le Iene " è il ragazzo di colore che indossa la giacca marrone. Sembra un uomo come tanti altri, invece le telecamere di sorveglianza in zona ...

Claviere - ecco come la gendarmerie scarica Migranti in Italia : Un'automobile della gendarmerie francese , tre migranti e il suolo Italiano. Sono i dettagli principali del video diffuso dal ministro dell'Interno Matteo Salvini che mostra lo sconfinamento delle ...