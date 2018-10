Microzonazione Sismica | fondamentale per la ricostruzione dopo un terremoto | presentato

meteoweb.eu

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Il 25 ottobre è stato, nel corso di una conferenza stampa, il corso di perfezionamento di alta formazione in “e RispostaLocale (RSL)”, per l’anno accademico 2018-2019, presso il Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia. Il corso è organizzato e diretto dal Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Ateneo di Perugia, in accordo con l’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, ed è patrocinato dal Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG) e dalla Fondazione Centro Studi CNG. “L’esigenza di attivare il corso è nata dalla richiesta del mondo del lavoro che ricerca sempre più spesso geologi qualificati con competenze aggiornate, necessarie per gli studi didi livello avanzato”. Queste le parole di Lucio Di Matteo, Direttore del corso aprendo la conferenza stampa. “In questo contesto, ...