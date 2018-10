Microsoft potrebbe portare Xbox Game Pass su PC

Un nuovo Banjo Kazooie potrebbe essere annunciato durante l'evento X018 di Microsoft : Tra poche settimane, Microsoft ospiterà il suo primo evento X018 a Città del Messico, annunciando una serie di giochi per i possessori di Xbox One. E la compagnia potrebbe riservare alcune sorprese.Come riporta Comicbook, un fan di Rare che risponde al nome di VALEX ha recentemente pubblicato un'interessante teoria su Twitter nella quale si parla di un nuovo annuncio per la serie di Banjo Kazooie che potrebbe arrivare all'evento di Microsoft il ...

Windows 10 : Microsoft potrebbe rimuovere lo strumento di Pulizia disco : Il processo di modernizzazione di Windows 10 con l’app Impostazioni che gradualmente sostituisce le vecchie componenti legacy continua inarrestabile e il prossimo obiettivo potrebbe riguarda il tool di Pulizia disco. Su uno dei tanti blog ufficiali del Colosso di Redmond, un dipendente ha pubblicato un comunicato dove si legge che lo strumento utile per rimuovere i file temporanei delle app, dei driver, dei browser oppure ad esempio dei ...

Oggi è il giorno di Washburn? Microsoft potrebbe presentare un controller da $149 : Di un nuovo annuncio di Microsoft in ambito hardware si parla ormai da diverso tempo ma anche la Gamescom 2018 ci ha lasciato a bocca asciutta. Tuttavia i rumor riguardanti un nuovo accessorio continuano a susseguirsi e si concentrano in particolare sul progetto nome in codice Washburn. Il reveal di Washburn potrebbe avvenire già nella giornata di Oggi? Alcuni indizi lo confermerebbero.ThisGenGaming li ha raccolti sulle proprie pagine ...