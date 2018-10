Mick Schumacher | nel nome di papà Michael

Michael Schumacher/ Jean Todt : “La situazione è triste. Peccato non possa vedere Mick in pista...” : Michael Schumacher, Jean Todt: “La situazione è triste. Peccato non possa vedere Mick in pista...”. Le ultime notizie sull'ex pilota della Ferrari: parla l'ex capo squadra del Cavallino(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 15:42:00 GMT)

Mick e Michael Schumacher : freni Brembo - ma quante differenze! : Quando Michael Schumacher, a fine 2006, lasciò la Formula 1 con un bottino di 91 GP vinti, 68 pole e 7 titoli iridati, tutti ottenuti utilizzando i freni Brembo, molti si chiesero chi ne avrebbe raccolto l'eredità. Nessuno all'epoca poteva immaginare che il potenziale erede si annidasse in famiglia. D'altra parte il figlio Mick aveva […]

F1 - Hamilton su Mick Schumacher : 'Ha talento come suo padre - sta facendo un ottimo lavoro' [VIDEO] : Penso che averlo in Formula 1 potrebbe essere una grande cosa per il nostro sport'. F1 - Hamilton su Mick Schumacher: 'Ha talento come suo padre, sta facendo un ottimo lavoro' [VIDEO] Vota questo ...

F1 Austin - Hamilton : «Mick Schumacher cresce bene - il cognome non sarà un fardello» : ' Sarebbe positivo per lo sport ritrovare il nome Schumacher - ha evidenziato lo spagnolo - Vedremo cosa accadrà in futuro, non mettiamogli addosso pressione ulteriore oltre a quella che ha già '. ...

F1 - i consigli di Max Verstappen a Mick Schumacher : “ecco cosa farei se fossi nei suoi panni” : Il pilota della Red Bull ha sottolineato come coglierebbe al volo l’eventuale chance di approdare in Formula 1 se fosse nei panni di Mick Schumacher In questi giorni non si fa che parlare di Mick Schumacher, il giovane pilota tedesco ha vinto lo scorso week-end il Campionato di Formula 3 Europea, salendo agli onori della cronaca per aver trionfato in questa categoria due anni prima di quanto sia riuscito a fare papà ...

Mick Schumacher in Formula 1? Tra le scuderie quotate c’è anche la Ferrari : Mick Schumacher potrebbe avere un futuro in Formula 1 come il padre Michael, anche la Ferrari segue con attenzione il pilota Il secondo posto a Hockenheim ha blindato il titolo europeo di Formula 3 e gli ha regalato la super licenza Fia necessaria per passare in Formula 1. La salita alla ribalta di Mick Schumacher viene consacrata anche dai betting analyst, che puntano in grande sul futuro dell’erede di Michael. Dopo la vittoria in ...

Mick Schumacher in F1 - si accettano già scommesse : Il secondo posto a Hockenheim ha blindato il titolo europeo di Formula 3 e gli ha regalato la super licenza Fia necessaria per passare in Formula 1. La salita alla ribalta di Mick Schumacher viene ...

Schumacher - la profezia di Minardi su Mick : perché il figlio di Michael vincerà in F1 come il padre : Il futuro di Mick Schumacher , pilota e figlio del mitico Michael, ha inciso a caratteri cubitali il successo in Formula 1. Ne è certo il maestro nobile dei motori, Giancarlo Minardi , uno che in vita ...

F3 Europea - Berger esalta Mick Schumacher : “ha i geni da corsa del padre - se continua così arriverà in F1” : L’ex pilota austriaco di Ferrari e McLaren, attualmente responsabile del DTM, si è congratulato con Mick Schumacher per la vittoria del titolo europeo di F3 Otto vittorie nella seconda parte di stagione, di cui ben cinque consecutive. Mick Schumacher ha letteralmente dominato l’ultima parte del Campionato di F3 Europea, recuperando il gap da Daniel Ticktum e allungando considerevolmente in classifica, fino all’aritmetico ...

Mick Schumacher non più solo il figlio di…Il tedesco pronto a scrivere la sua storia : “E’ difficile descrivere a parole quello che sto provando. Sono davvero grato per quello che sto vivendo in questo momento, per vivere questo sogno. Faccio ciò che amo, quindi è riuscire a farlo bene è la miglior sensazione che uno possa avere”. Con queste parole Mick Schumacher ha accolto il suo titolo continentale nella F3. Il teutonico ha riscritto la storia della categoria, facendo meglio proprio di suo padre Michael, ...

Mick Schumacher si gode il titolo : "In F.1? Un passo per volta" : Mick Schumacher chiude con un podio l'indimenticabile weekend di Hockenheim. Il neocampione europeo di Formula 3, che ieri si è assicurato il titolo grazie al secondo posto in gara 2, stamattina in ...

F3 – Mick Schumacher campione europeo : il messaggio di Massa è speciale [FOTO] : Felipe Massa manifesta tutta la sua gioia per la vittoria del titolo europeo di F3 del giovane Mick Schumacher Mick Schumacher è il nuovo campione europeo di F3. Il giovane pilota tedesco ha trionfato ad Hockenheim, ieri, proprio in quella pista tanto speciale per il padre Michael. Sui social sono piovuti i messaggi di congratulazioni per il giovane pilota, che ha ereditato dal padre la passione per i motori. Tra i messaggi per il figlio ...

Mick Schumacher vince in Formula 3 : "I consigli di papà sono sempre con me" : Mick Schumacher, il figlio del grande Michael, trionfa a soli 19 anni in Formula 3. E in un'intervista al quotidiano la Stampa mostra tutta la sua gioia e ricorda il rapporto col padre.Io e papà parlavamo di tante cose, i suoi consigli li porto sempre con me ed è merito anche suo se sono qui. Questo è un giorno felice.Su quanto pesi portare un cognome così importante, commenta:Non so se aiuti o meno, so soltanto che ...