Michele Zagaria indagato per violenza in carcere Da boss Casalesi minacce al direttore e

Il boss Michele Zagaria indagato per minacce a direttore del carcere di Opera : Solo un anno fa in un’ordinanza con cui si ordinava l’arresto di un imprenditore il gip di Napoli aveva scritto che Michele Zagaria dla carcere poteva ancora influenzare il territorio. Oggi da Milano arriva la notizia che il boss del clan dei Casalesi vengono contestati episodi di violenza e minacce in carcere anche al direttore della struttura detentiva di Milano Opera. Durante un colloquio con un medico l’uomo ha detto: ...