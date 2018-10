Meteo Roma | Le previsioni per venerdì 26 ottobre

Roma : rinviata per allerta Meteo #Vialibera prevista domenica : Roma – “Si comunica che l’iniziativa #Vialibera programmata per domenica 28 ottobre e’ stata annullata e rinviata a data da definirsi per il maltempo previsto per il fine settimana”. Lo comunica, in una nota, il Campidoglio. L'articolo Roma: rinviata per allerta meteo #Vialibera prevista domenica proviene da RomaDailyNews.

Meteo Roma : Le previsioni per giovedì 25 ottobre : Meteo Roma. Nella Capitale si prevede sole prevalente al mattino mentre al pomeriggio è atteso qualche addensamento in più per nubi in transito. Nel Lazio giornata all’insegna della generale stabilità sia nelle ore diurne che in quelle serali. Meteo Roma: Le previsioni per domani giovedì 25 ottobre Sole prevalente al mattino mentre al pomeriggio è atteso qualche addensamento in più per nubi in transito. Cieli sereni o poco nuvolosi ...

Meteo Roma : Le previsioni per mercoledì 24 ottobre : Meteo Roma. Nella Capitale previsto bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi per tutto l’arco della giornata. Nel Lazio bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi Meteo Roma: Le previsioni per domani mercoledì 24 ottobre Giornata all’insegna del bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi per tutto l’arco della giornata, possibili velature del cielo al mattino per nubi alte e stratificate in transito. Temperature ...

Meteo Roma : Le previsioni per martedì 23 ottobre : Meteo Roma. Nella Capitale si prevede tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel Lazio al mattino locali addensamenti al confine con l’Abruzzo ma senza fenomeni, ampi spazi di sereno altrove. Meteo Roma: Le previsioni per domani martedì 23 ottobre Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Si rinnovano condizioni di tempo asciutto anche al pomeriggio ed in serata con ampi spazi di sereno. ...

Allerta Meteo - ecco l’autunno : freddo al Nord - nubifragi e scuole chiuse al Centro/Sud. Roma conta i danni dopo il disastro : L’Italia s’è risvegliata stamattina per la prima volta in stagione con condizioni Meteorologiche autunnali: dopo un lungo periodo di caldo anomalo e bel tempo (eccezion fatta le piogge alluvionali che hanno colpito l’estremo Sud, in Calabria, Sicilia e Sardegna), l’autunno è arrivato soltanto a fine Ottobre con conseguenze devastanti per l’impatto termico di masse d’aria fredde su un suolo ancora molto ...

Meteo e viabilità : nebbia sulla A1 Roma-Napoli tra Colleferro e Frosinone : Astral Infomobilità rende noto che si registra nebbia sulla A1 Roma–Napoli tra Colleferro e Frosinone, con visibilità a 90 metri. L'articolo Meteo e viabilità: nebbia sulla A1 Roma-Napoli tra Colleferro e Frosinone sembra essere il primo su Meteo Web.

Meteo Roma : Le previsioni per sabato 20 ottobre : Meteo Roma. Nella Capitale sono previste condizioni di bel tempo con cieli sereni sia al mattino che al pomeriggio. Nel Lazio condizioni di generale stabilità nel fine settimana, sole prevalente sia al mattino che durante il pomeriggio. Meteo Roma: Le previsioni per domani sabato 20 ottobre Condizioni di bel tempo con cieli sereni sia al mattino che al pomeriggio nella giornata di sabato, si rinnovano le condizioni di generale stabilità ...

Meteo Roma : Le previsioni per mercoledì 17 ottobre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale previste al mattino nubi irregolari e tempo stabile. Nel Lazio cieli nuvolosi o molto nuvolosi per tutto l’ arco della giornata con possibili piogge o pioviggini sul settore costiero. Meteo Roma: Le previsioni per domani mercoledì 17 ottobre 2018 Al mattino nubi irregolari e tempo stabile, al pomeriggio nubi più compatte e possibili piogge o pioviggini associate, deboli precipitazioni possibili anche in ...

Meteo Roma : Le previsioni per venerdì 12 ottobre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale è previsto tempo stabile al mattino ma con nuvolosità irregolare in transito. Nel Lazio uvolosità irregolare in transito su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio. Meteo Roma: Le previsioni per domani venerdì 12 ottobre 2018 Tempo stabile al mattino ma con nuvolosità irregolare in transito, asciutto anche nelle ore pomeridiane con nubi sparse e schiarite. Ampi spazi di sereno dalla serata. Temperature ...

Meteo Roma : Le previsioni per giovedì 11 ottobre 2018 : Meteo Roma. Previsti nella Capitale cieli generalmente nuvolosi al mattino. Nel Lazio giornata all’insegna della generale instabilità con le prime piogge già al mattino. Meteo Roma: Le previsioni per domani giovedì 11 ottobre 2018 Cieli generalmente nuvolosi al mattino ma senza fenomeni, mentre al pomeriggio e in serata non si escludono piogge sparse. Tempo localmente instabile anche in nottata. Temperature comprese tra +18°C e ...

Meteo e viabilità : nebbia sulla A1 Roma-Napoli : Astral Infomobilità rende noto che si registra nebbia sulla A1 Roma-Napoli tra Colleferro e Frosinone. La visibilità è ridotta a 100 metri. L'articolo Meteo e viabilità: nebbia sulla A1 Roma-Napoli sembra essere il primo su Meteo Web.

Meteo Roma : Le previsioni per martedì 9 ottobre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale previsto al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza sereni. Nel Lazio a l mattino cieli prevalentemente sereni su tutta la regione con tempo asciutto. Meteo Roma: Le previsioni per domani martedì 9 ottobre 2018 Al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza sereni. Nuvolosità in aumento tra pomeriggio e sera ma sempre con tempo asciutto. Temperature comprese tra +15°C e +25°C. Meteo Lazio: Le ...

Allerta Meteo Roma : sarà un weekend di piogge torrenziali sulla Capitale e nel Lazio : Ha già iniziato a piovere su Roma, dov’è elevata l’Allerta Meteo per le prossime ore. sarà un weekend di piogge torrenziali sulla Capitale, per i forti temporali provenienti dal Tirreno e spinti nell’entroterra dall’azione ciclonica attiva in mare aperto. Tra Sabato 6 e Domenica 7 Ottobre su tutta l’area capitolina avremo piogge molto forti con intensi temporali, soprattutto tra le 08:00 di Sabato e le 13:00 di ...

Allerta Meteo - il maltempo provocato dal caldo anomalo flagella l’Italia : la tempesta che risale il Tirreno può diventare un Uragano al largo di Roma [LIVE] : 1/47 ...