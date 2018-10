Meteo : in Lombardia fine settimana all'insegna dell'instabilità : Milano, 25 ott. (AdnKronos) - L'alta pressione attualmente insistente sulla parte occidentale del Bacino del Mediterraneo, andrà incontro a graduale indebolimento a partire dalla mattinata di domani, in concomitanza con l'approfondimento di una ampia area depressionaria di origine nordatlantica, che

Cielo rosa e una lunga scia verde - il Meteorite attraversa l’Italia : il video del corpo incandescente sopra la Lombardia : Non solo la luna piena ha dato spettacolo in Cielo ieri sera: in tanti, sui social, hanno segnalato di aver visto un meteorite all’ora del tramonto. Il fenomeno è stato avvistato da Genova a Trieste, da Milano a Roma ed è stato puntualmente pubblicato su Facebook, Twitter e Instagram. Il tutto è avvenuto intorno alle 18.40 ed è stato descritto come una lunga scia verde lasciata da un corpo incandescente. Nel video, il meteorite che solca il ...

Smog Lombardia : ridotto per il Meteo e non per il blocco Euro 4 diesel : Le condizioni atmosferiche stanno influendo positivamente sull’abbassamento dei livelli di Smog registrati in Pianura Padana che sono al di sotto dei limiti di guardia. Se questa previsione fosse confermata dai dati rilevati dalle centraline, a Milano da venerdi’ sara’ sospeso l’attuale blocco della circolazione delle vetture private Euro 4 diesel senza filtro anti particolato. E’ quanto si legge in una nota ...

Previsioni Meteo Lombardia : tempo ancora mite - massime in lieve calo : Sulla Lombardia tempo ancora mite: domani pomeriggio un minimo depressionario freddo scende dal Baltico verso l’Adriatico e interessa marginalmente la regione con un temporaneo aumento della nuvolosità. Lunedì temperature in calo, da martedì nuovamente correnti settentrionali stabili, con probabile favonio mercoledì. Domani, secondo il bollettino meteo dell’Arpa regionale, cielo poco nuvoloso, con nubi a bassa quota in aumento sulla ...

Meteo : Lombardia - tempo ancora mite - massime in lieve calo : Milano, 20 ott. (AdnKronos) - Sulla Lombardia tempo ancora mite: domani pomeriggio un minimo depressionario freddo scende dal Baltico verso l'Adriatico e interessa marginalmente la regione con un temporaneo aumento della nuvolosità. Lunedì temperature in calo, da martedì nuovamente correnti settentr

Previsioni Meteo Lombardia : tempo stabile fino a domenica - poi calo delle temperature : “L’espansione di un promontorio anticiclonico sulle Isole Britanniche determina un flusso nordoccidentale in quota in progressiva intensificazione che porta tempo stabile e prevalentemente soleggiato fino alla mattina di domenica“: lo rende noto Arpa Lombardia, nel consueto bollettino con le Previsioni Meteo. “Dal pomeriggio di domenica la rapida discesa di un minimo depressionario freddo dai paesi Baltici verso ...

Meteo : in Lombardia tempo stabile e soleggiato fino a sabato : L’area di bassa pressione presente sul Mediterraneo occidentale nelle prossime ore tenderà ad attenuarsi, lasciando spazio all’espansione di un debole promontorio anticiclonico che abbraccerà anche la Lombardia. Secondo le previsioni contenute nel bollettino Meteo diffuso da Arpa regionale, tale situazione garantirà tempo stabile e in prevalenza soleggiato fino a sabato 20, con foschie dense possibili al primo mattino sulla bassa ...

Meteo : in Lombardia tempo stabile e soleggiato fino a sabato : Milano, 17 ott. (AdnKronos) - L'area di bassa pressione presente sul Mediterraneo occidentale nelle prossime ore tenderà ad attenuarsi, lasciando spazio all'espansione di un debole promontorio anticiclonico che abbraccerà anche la Lombardia. Secondo le previsioni contenute nel bollettino Meteo diffu

Meteo : Lombardia sfiorata da perturbazione - da giovedì torna il sole : Milano, 16 ott. (AdnKronos) - Una struttura depressionaria situata sul Mediterraneo occidentale continua ad inviare corpi nuvolosi verso la Lombardia, ai quali tuttavia sono associate precipitazioni per lo più sporadiche e isolate, limitate ai primi giorni della settimana. Queste le previsioni conte

Previsioni Meteo Lombardia : instabilità in aumento - piogge da mercoledì : “In Lombardia graduale aumento dell’instabilità nel corso dei primi giorni della settimana, associato ad una ampia area depressionaria in progressivo transito dalla Penisola Iberica sul Bacino del Mediterraneo, con afflusso di aria umida instabile in quota in ingresso dai quadranti meridionali, che produrrà gli effetti più intensi e diffusi di precipitazione per la giornata di mercoledì“: lo riporta il bollettino odierno di ...

Meteo : in Lombardia instabilità in aumento - piogge da mercoledì : Milano, 15 ott. (AdnKronos) - Graduale aumento dell'instabilità in Lombardia nei primi giorni della settimana, che si trasformerà in pioggia mercoledì. Lo prevede il servizio di Arpa regionale. Per i giorni successivi passaggio a condizioni via via più asciutte. Temperature massime in calo nella gio

Meteo : in Lombardia condizioni di stabilità anche per i prossimi giorni : Milano, 13 ott. (AdnKronos) - In Lombardia le condizioni del tempo si mantengono prevalentemente stabili e asciutte, ad eccezione di deboli e locali precipitazioni concentrate nel fine settimana sui rilievi alpini e prealpini. Secondo il bollettino Meteo diffuso da Arpa Lombardia, non sono previste

Meteo : la perturbazione lascia la Lombardia - da domani torna il sole : Il flusso di correnti umide meridionali che sta interessando la Lombardia in queste ore subirà un’attenuazione, con tendenza al miglioramento, già nel corso della giornata di domani. Secondo il bollettino Meteo diffuso da Arpa Lombardia, per sabato è atteso un flusso più asciutto proveniente da est con prevalenza di bel tempo e addensamenti su Alpi e Prealpi e possibili foschie dense al primo mattino. Domenica le previsioni indicano una ...

Meteo : perturbazione lascia Lombardia - da domani torna il sole : Milano, 11 ott. (AdnKronos) - Il flusso di correnti umide meridionali che sta interessando la Lombardia in queste ore subirà un'attenuazione, con tendenza al miglioramento, già nel corso della giornata di domani. Secondo il bollettino Meteo diffuso da Arpa Lombardia, per sabato è atteso un flusso pi