Meteo | il caldo se ne va | ci aspettano giorni di burrasca

Allerta Meteo - arriva il "Monsone Italiano" : piogge torrenziali - forte scirocco e caldo anomalo - scatta l'allarme alluvione [MAPPE]

Meteo - caldo record in Piemonte : 29 °C a Torino - 28.6 °C a Novara : Il vento foehn ha portato oggi le temperature a valori estivi in buona parte del Piemonte: la massima registrata oggi dalla stazione Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) nel centro di Torino è stata 28.9 °C. Termometro verso i 30 gradi anche a Novara, 28.6 °C, a Cuneo, di solito il capoluogo di provincia più freddo del Piemonte, toccati i 27 °C. In Piemonte il caldo si attenuerà a partire da domani, da venerdì arriveranno le

Meteo - caldo record : a Bergamo 31°C - sui monti vento a 129Km/h : A Bergamo è stata registrata la temperatura record, per il 24 ottobre, di 31°C, raggiunta nel pomeriggio in zona Celadina. Nei pressi dello stadio di Bergamo la colonnina di mercurio si è fermata a 30,6°C, saliti a 30,9°C a Mozzo, in zona Pascoletto, ma anche a Olmo al Brembo, in alta valle Brembana, si registravano alle 13 ben 28°C. Dalla mattinata di oggi su tutta la Bergamasca si registra la presenza del vento caldoFavonio, che nelle montagne

Diretta Meteo : che caldo! Alta pressione e foehn al nord - superati i 30°C! : Caldo fuori stagione al nord, superati anche i 30°C! Si fa sentire il foehn. meteo in Diretta / L'anticiclone si sta espandendo rapidamente verso est apportando sull'Italia correnti decisamente...

Meteo : irrompe il Foehn - CALDO oggi al nord! Stabile ovunque : Intense raffiche di vento al nord, forte aumento termico in atto! È il Foehn. Meteo / Un forte aumento delle temperature è in atto sulle regioni settentrionali, in particolar modo a ridosso dei...

Previsioni Meteo - ultime ore di maltempo al Sud mentre arriva una bolla di caldo anomalo che domani porterà +30°C al Nord [MAPPE]

Previsioni Meteo - questo fresco durerà pochissimo : Mercoledì torna il super caldo in tutt’Italia - verso clamorosi +30°C al Nord con il foehn : Previsioni Meteo – Poco, pochissimo. Quasi niente. Il fresco arrivato in queste ore sull’Italia grazie a una goccia fredda proveniente dai Balcani è destinato a non lasciare alcun segno nell’evoluzione della stagione autunnale. Eppure si tratterebbe di nulla più che la normalità climatica di questo periodo dell’anno, invece già da domani – Martedì 23 Ottobre – le temperature ricomincieranno subito ad aumentare ...

Previsioni Meteo - Europa divisa a metà tra freddo artico e caldo eccezionale : la prossima settimana freddo e maltempo anche in Italia [MAPPE]

Previsioni Meteo : prossimi giorni torna il caldo sull'Italia con l'alta pressione - poi severo peggioramento : Stiamo vivendo una fase decisamente perturbata su mezza Italia: le regioni centro-meridionali sono interessate da questa intensa perturbazione giunta da nord-est che ha fatto piombare la penisola in...

Allerta Meteo - la goccia fredda innesca un ciclone nel basso Tirreno : forte maltempo fino all'alba di Mercoledì al Sud - poi torna il caldo

Meteo Italia LIVE - è un Sabato 20 Ottobre mascherato d’Estate : sole e caldo anomalo in tutto il Paese [LIVE] : Meteo Italia LIVE – Splende il sole e fa caldo in tutt’Italia oggi, Sabato 20 Ottobre 2018, con temperature eccezionalmente elevate da Nord a Sud, ben superiori rispetto alle medie del periodo. La Regione più calda è la Campania, ma anche in Liguria, Toscana, Lazio, Sicilia e Sardegna abbiamo un clima tipicamente estivo. Le temperature, infatti, hanno raggiunto addirittura +29°C a Mondragone, +28°C a Battipaglia e Altavilla ...

Meteo - è l'ultimo week end di caldo : da lunedì crollano le temperature : È agli sgoccioli il caldo anomalo che ha quasi trasformato questo primo mese d'autunno in un prolungamento dell'estate. Da lunedì, infatti, le temperature dovrebbero scendere fino a 7-10 gradi a causa ...

Previsioni Meteo - sole e caldo in tutt'Italia per un weekend dai connotati estivi ma da Lunedì torna il maltempo al Sud [MAPPE]

Meteo - weekend di sole e caldo anomalo fino a 28°C : Finesettimana caratterizzato da bel tempo e sole prevalente su quasi tutte le regioni. Le nubi resisteranno solo sulle due Isole maggiori e sul sud della Calabria con piogge e locali temporali. Si tratterà però di una breve parentesi visto che già a partire dalla giornata di domenica correnti più fresche si affacceranno sulle regioni adriatiche portando un graduale e generale calo delle temperature all'inizio della prossima settimana.Continua a ...