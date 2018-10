Meteo Friuli Venezia Giulia | danni e disagi per le forti raffiche di vento

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità “gialla” per vento forte : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’Allerta Meteo codice “giallo” per vento forte per le zone montane nel nord della regione per domani. Sulla zona montana in quota, oltre i 1500-2000 metri, è previsto vento forte da nord o nord-ovest, e anche nei fondovalle, specie in quelli più alti, saranno possibili raffiche localmente anche forti. L'articolo Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: criticità ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità “gialla” per piogge intense e forti temporali : “Una depressione sul Tirreno tra sabato e domenica sospingerà un fronte sulla nostra regione. Lunedì la circolazione in quota sarà poco definita“: la protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo valida dalle 12 di oggi 6 ottobre, alle 7 di domani. “Oggi pomeriggio saranno probabili piogge sparse, da moderate ad abbondanti, e qualche rovescio temporalesco specie su pianura e costa. ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia per Sabato 22 Settembre : criticità gialla per forti temporali : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un avviso di criticita’ Meteo di color giallo a causa di temporali che potranno interessare in particolar modo la pianura udinese, la costa e la fascia orientale, da mezzanotte alle 18 di domani. Gia’ dalle prime ore della giornata e’ previsto un peggioramento del Meteo con piogge da moderate ad abbondanti e temporali. Localmente sara’ possibile qualche temporale ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità gialla per forti temporali : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo per la giornata di domani a causa di possibili criticità idrogeologiche dovute a forti temporali. Un fronte freddo sta interessando il Nord Italia e, tra questa notte e domani, raggiungerà anche il Friuli Venezia Giulia, dando origine ad una depressione che manterrà tempo instabile specie sabato. L'articolo Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: criticità ...

Meteo - al Nord il maltempo : allagamenti e bora in Friuli/ Video ultime notizie : prima neve a Cortina d'Ampezzo : maltempo, neve a Cortina d'Ampezzo e in Alto Adige, Video. Le ultime notizie: in Val Badia strato di 25 centimetri. E se si sale a 3 mila metri la temperatura arriva a -8 gradi(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 13:32:00 GMT)

Meteo - weekend all’insegna dei temporali. Allerta arancione su Friuli - Lombardia e Calabria : Temporali molto intensi sono previsti in Friuli, Lombardia e Calabria, dove la Protezione Civile ha diramato un'Allerta arancione. Le piogge, però, interesseranno anche tutto il resto del paese.Continua a leggere