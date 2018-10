Meteo | cambia di nuovo tutto | weekend di maltempo e pericolo di alluvioni-lampo

Meteo : sono le ultime ore di bel tempo e clima mite - da domani cambia tutto : Intensa ondata di maltempo in arrivo sull'Italia, tanta pioggia, freddo e vento forte! Obiettivo centro-sud... Meteo / Il vasto anticiclone che da giorni risiede su buona parte dell'Europa...

Meteo - da metà settimana cambia tutto : in arrivo nubifragi e bombe d’acqua : Nel corso delle prossime ore la perturbazione proveniente da ovest vincerà le resistenze all'alta pressione portando a un peggioramento delle condizioni Meteo sull'Italia. Ad essere colpito sarà soprattutto il nord ovest dove sono attese vere e proprie bombe d'acqua.Continua a leggere

“Sarà un ottobre da record!”. Meteo - questo mese cambia tutto (di nuovo). L’italia in balia delle temperature : E mentre in Italia milioni di persone hanno già tirato fuori le giacche invernali e i cappotti (ma anche calzettoni pesanti e maglioni di lana) i Meteorologi ci mettono in guardia sull’ennesima rivoluzione metereologica. Insomma, altro che autunno, il caldo torna a farsi sentire in quasi tutta Italia. Nel corso della settimana un robusto campo di alta pressione presente sull’Europa centro-orientale comincerà ad interessare anche parte ...

Previsioni Meteo - cambia tutto per metà Ottobre : in settimana un’incredibile ondata di caldo riporterà l’estate in tutt’Europa [MAPPE] : 1/28 ...

Salute - dal Meteo ai cambiamenti climatici agli antibiotici : ecco tutti i motivi che spiegano l’aumento di allergie e asma : Secondo gli esperti, l’aumento delle temperature, gli uragani, le alluvioni e altri fattori stanno contribuendo ad un aumento di asma e allergie. I tassi di asma sono saliti del 12% nell’ultimo decennio e sono state documentate più allergie alimentari e altre sensibilità. Mentre gli esperti sono a lavoro per determinare le ragioni esatte di questo aumento, ecco diversi fattori principali. cambiamenti climatici e disastri naturali I cambiamenti ...

Meteo Puglia : drastico cambiamento in arrivo - crollo delle temperature e venti forti : Come vi abbiamo illustrato nei nostri articoli di ieri, il tempo sta per cambiare radicalmente sulla nostra penisola per effetto di un impulso di aria "fredda" proveniente dall'Europa...

Meteo - arriva l'autunno : sta per cambiare tutto : Domenica finisce l'estate e con lei anche gli ultimi sprazzi di sole: nei prossimi giorni è prevista una nuova ondata di...

Allerta Meteo USA - l’uragano Florence cambia rotta : 10 milioni di persone a rischio - venti di 175 km/h e onde alte 25 metri [LIVE] : 1/25 ...

Cambiamenti climatici : il contributo del Meteo - del clima e dell’uomo : L’estate 2018 è stata brutale nell’emisfero settentrionale del nostro pianeta: ondate di caldo a Londra e Tokyo, temperature roventi e lo scioglimento del permafrost nell’Artico, incendi devastanti in California e Grecia. Una città in Oman ha visto le temperature superare i 42°C durante la notte! E poi l’estate 2017, quando gli uragani hanno sommerso Houston e devastato Porto Rico e le Isole Vergini statunitensi. E il 2016, l’anno più caldo mai ...

Scatta l’allerta Meteo : pioggia e grandine in arrivo. Ma poi cambia tutto : È l’ultimo weekend di mare dell’estate 2018? La settimana appena trascorsa, l’ultima del mese di agosto, ha riportato sulla Penisola sole ovunque: temperature torride, da caldo africano, e non solo. Ma qualcosa, nell’aria, sta cambiando in quest’ultime ore. Con l’allontanamento del ciclone che ha provocato la burrasca di fine Agosto, la pressione torna ad aumentare sull’Italia sebbene le regioni ...

Meteo - torna il caldo africano. «Punte di 35° nelle città». Ma poi si cambia ancora : Cambio di rotta Meteo repentino sull'Italia. Se la prima neve stagionale aveva fatto la sua sua comparsa a Cortina e sulle Alpi in generale, l'anticiclone africano torna a farla da padrone...