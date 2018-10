Messico | la F1 sul tetto del mondo

F1 - Wolff tiene sulla corda la Mercedes : “ad Austin la Ferrari ci ha preso punti - in Messico voglio la vittoria” : Dopo la vittoria della Ferrari ad Austin, il team principal della Mercedes ha chiesto di tenere alta la concentrazione in Messico per vincere entrambi i titoli mondiali La vittoria di Raikkonen ad Austin non è andata giù a Toto Wolff, costretto ad assistere al trionfo del Cavallino su una pista storicamente favorevole alle Frecce d’Argento. photo4/Lapresse I punti di vantaggio nella classifica Costruttori sono diminuiti, per questo ...

F1 - Ricciardo scaccia via la delusione : “in Messico gare mai noiose - spero di salire sul podio” : Dimenticato l’ultimo ritiro ad Austin, Ricciardo spera di ottenere il podio in occasione del Gp del Messico Dalla vittoria di Monaco Daniel Ricciardo non è riuscito più a sorridere, colpa dei numerosi problemi tecnici che hanno falcidiato la sua Red Bull. Photo4/LaPresse Una serie incredibile di guai che hanno rovinato la stagione dell’australiano, pronto a trasferirsi alla Renault al termine di questa stagione. In vista del Gp ...

Uragano Willa verso il Messico : attesi venti distruttivi - “Storm Surge” e pericolose alluvioni - primi effetti sulle Islas Marias [MAPPE] : 1/11 ...

Maltempo : due tempeste tropicali dirette sulle coste del Messico : Due tempeste tropicali, Willa e Vicente, stanno lambendo il Pacifico, al largo delle coste del Messico. Willa dovrebbe trasformarsi in uragano per avvicinarsi alla costa occidentale del Paese alla fine della prossima settimana. Al momento, Willa si trova a 490km dalla citta’ portuale di Manzanillo. Secondo il Centro nazionale degli uragani Usa, fino a mercoledi’ la tempesta rimarra’ lontano dalla costa per poi proiettarsi verso ...

Migliaia di migranti in marcia sul ponte tra Guatemala e Messico : Migliaia di honduregni hanno formato una "carovana", e sono arrivati fino in Guatemala, dove si sono uniti ad altri...

Nuova minaccia uragano per Messico e USA sulla scia di “Rosa” : “Sergio” porterà nuove precipitazioni estreme e alluvioni [MAPPE] : 1/16 ...

La tempesta tropicale Rosa si abbatte sul Messico : Bassa California sommersa da potenti acquazzoni e alluvioni - a rischio anche il Sud-Ovest degli USA [GALLERY] : 1/7 ...

USMCA : PATTO USA - Messico - CANADA/ Addio al Nafta - Trump esulta : “Un accordo meraviglioso” : Il CANADA ha accettato di aderire nell'ultimo giorno disponibile al nuovo trattato con MESSICO e Stati Uniti sulla libera circolazione delle merci nel Nord America(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 09:22:00 GMT)

Perché Stati Uniti - Canada e Messico hanno rinnovato l'accordo sul libero scambio : Mercati più aperti, valorizzazione dell'interscambio regionale e salari minimi garantiti per alcune categorie di lavoratori

Messico - mistero sulla morte di un 27enne italo-messicano : è stato ucciso e fatto a pezzi : Il corpo di Paolo Prato Paredes, ventisettenne con padre italiano e madre messicana, è stato trovato in un sacco dell’immondizia in Messico. Il giovane, residente per molto tempo in Liguria, è stato ucciso e fatto a pezzi. Sull’omicidio indaga la polizia di Puebla e la madre ha lanciato un appello anche alle autorità italiane.Continua a leggere

Iniziati i lavori per il muro tra Usa e Messico |Annunciata anche una stretta sulle green card : Per sei dei 3.200 chilometri di frontiera, la nuova sezione sostituirà la recinzione esistente lungo la linea tra El Paso, in Texas, e Ciudad Juarez, in Messico. Il Congresso sinora ha approvato lo stanziamento di 1,6 miliardi di dollari.

Messico - Lopez Obrador : non combatteremo Trump sull'immigrazione : Il presidente eletto del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha dichiarato di non aver intenzione di contrastare il presidente americano Donald Trump sul tema dell'immigrazione. "Non lotteremo con ...

Messico : ucciso un altro giornalista che indagava sulla corruzione : È il nono reporter ad essere assassinato dall'inizio dell'anno in Messico, secondo Paese al mondo tra i più pericolosi per gli operatori dell'informazione. Il 35enne Mario Gomez lavorava per l'El ...

Messico - terrore in piazza : travestiti da mariachi sparano sulla folla - 3 morti e 7 feriti : I killer sono entrati in azione in una zona frequentata dai turisti travestendosi da musicisti locali e in abiti tradizionali per non dare nell'occhio ma anche per nascondere le armi. Per la polizia locale potrebbe trattarsi dell'ennesimo regolamento di conti tra bande di narcos.Continua a leggere