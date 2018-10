Messico | gli orari del weekend in TV | in diretta anche su TV8

F1 - GP Messico 2018 : Lewis Hamilton e la Mercedes vogliono festeggiare - Sebastian Vettel deve ritrovarsi - attenzione a Max Verstappen! : Neanche il tempo di respirare che è subito il momento di calarsi nell’abitacolo, indossare la tuta e il casco e spingere. Dopo Austin (Stati Uniti) è il momento di Città del Messico per il terzultimo round del Mondiale di Formula Uno 2018. Siamo reduci da un risultato inatteso: la vittoria di Kimi Raikkonen dopo 5 anni. Il finlandese della Ferrari ha centrato il bersaglio grosso dopo 113 GP di digiuno permettendo alla scuderia di Maranello ...

F1 - Wolff tiene sulla corda la Mercedes : “ad Austin la Ferrari ci ha preso punti - in Messico voglio la vittoria” : Dopo la vittoria della Ferrari ad Austin, il team principal della Mercedes ha chiesto di tenere alta la concentrazione in Messico per vincere entrambi i titoli mondiali La vittoria di Raikkonen ad Austin non è andata giù a Toto Wolff, costretto ad assistere al trionfo del Cavallino su una pista storicamente favorevole alle Frecce d’Argento. photo4/Lapresse I punti di vantaggio nella classifica Costruttori sono diminuiti, per questo ...

F1 - Verstappen impaziente di scendere in pista in Messico : “voglio bissare il successo dello scorso anno” : Il pilota olandese ha parlato in vista del Gp del Messico, vinto lo scorso anno grazie ad una prestazione perfetta Archiviata la super rimonta di Austin, Max Verstappen si concentra adesso sul prossimo Gp del Messico, terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. photo4/Lapresse Il circuito intitolato ai fratelli Rodriguez si adatta perfettamente alle caratteristiche della Red Bull, per questo motivo l’olandese non vede ...

Carovana di migranti arriva in Messico : Trump allerta l'esercito e taglia gli aiuti : L'Honduras è considerato uno dei Paesi più violenti al mondo, con un tasso annuale di 43 omicidi ogni 100mila abitanti . Come in Guatemala e a El Salvador, le gang fanno regnare il terrore nel Paese, ...

Carovana migranti - in 7mila entrano in Messico nel cammino verso gli Usa. Trump allerta l’esercito alla frontiera : Nonostante gli anatemi di Trump e le centinaia di militari schierati dal Messico, la Carovana di honduregni non si è fermata. La gran parte dei migranti – ormai sono circa 7mila – partiti oltre una settimana fa da San Pedro Sula, nel nord dell’Honduras, è riuscita a varcare il confine tra Guatemala e Messico, presidiato da mille agenti di polizia in assetto antisommossa e grate d’acciaio alte tre metri. Hanno attraversato ...

F1 - Grosjean si salva in corner : il francese pagherà tre posizioni in griglia in Messico ma eviterà la squalifica : Per via del contatto con Leclerc ad Austin, il francese pagherà tre posizioni sulla griglia di partenza in Messico: evitata la squalifica per una gara Sospiro di sollievo per Romain Grosjean in vista del Gp del Messico, il francese infatti ha evitato la squalifica per la prossima gara dopo il contatto con Leclerc avvenuto ad Austin. © Photo4 / LaPresse I commissari hanno deciso di infliggere al francese tre posizioni di penalità sulla ...

Migranti - la carovana che spaventa Trump : in 4mila marciano verso gli Usa. E il Messico invia l’esercito al confine : Sono partiti in 160, ora sono almeno venti volte tanto. Vengono dall’Honduras, ma anche da Guatemala e El Salvador, risalgono il Centroamerica macinando 40 chilometri al giorno e stanno facendo infuriare Donald Trump. La carovana di Migranti è partita venerdì 12 ottobre da una stazione degli autobus a San Pedro Sula, nel nord dell’Honduras: ha attraversato lunedì la frontiera con il Guatemala, e giovedì i ...