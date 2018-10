Messaggi Android diventa una Progressive Web App

Messaggi per Android si aggiorna aggiungendo la condivisione dei contatti e le anteprime automatiche : Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento dell'applicazione Messaggi per Android, portandola così alla versione 3.7. Ecco cosa cambia L'articolo Messaggi per Android si aggiorna aggiungendo la condivisione dei contatti e le anteprime automatiche proviene da TuttoAndroid.

L'integrazione di Messaggi Android con i Chromebook sbarca su Google Pixelbook : Una delle funzionalità più apprezzate dell'app Messaggi Android, ossia il suo client web, è finalmente disponibile anche per Google Pixelbook

WhatsApp per Android sta cancellando i Messaggi più vecchi - succede anche a voi? : Sono numerose le segnalazioni da parte di utenti che lamentano la cancellazione dei messaggi più vecchi nelle chat di WhatsApp.

Facebook testa il game hub su Android e una funzione per richiamare i Messaggi su Messenger : Facebook sta testando il game hub come applicazione standalone e un modo per richiamare i messaggi già inviati su Messenger

Messaggi Android diventa solo Messaggi nel Play Store dove la pre-registrazione non sempre funziona nella versione web : Messaggi Android, prima chiamato Messenger, poi ribattezzato all'inizio del 2017, probabilmente per evitare confusione con Facebook Messenger, è stato abbreviato in Messaggi nel Play Store, inoltre il Play Store ultimamente presenta un problema nella versione web che riguarda le pre-registrazioni per essere notificati del rilascio di un'applicazione.

WhatsApp beta per Android permette di rispondere ai Messaggi con uno swipe : La nuova beta di WhatsApp per Android introduce la possibilità di rispondere ai messaggi con uno swipe, una funzione da tempo presente su iOS.

Messaggi Android 3.6 porta ricerche più semplici - anteprime automatiche una nuova icona : L'aggiornamento alla versione 3.6 di Messaggi Android porta la ricerca intelligente annunciata qualche giorno fa, una gestione migliore delle anteprime e una nuova icona

WhatsApp : già in funzione la novità che porta Android 9.0 Pie nei Messaggi : WhatsApp, il sistema di messaggistica più famoso al mondo sta aggiungendo giorno dopo giorno tante novità che sembrano poter avvantaggiare gli utenti nell'uso quotidiano per lo scambio di conversazioni con amici o anche con colleghi di lavoro. Dopo aver visto la possibilità di segnare come letto un determinato messaggio direttamente nelle notifiche ecco che gli utenti potranno d'ora in poi "espandere" una determinata notifica mostrando, se ...

Google annuncia la ricerca intelligente per Messaggi Android : Google crede ancora negli SMS e così annuncia la ricerca intelligente per l'applicazione Messaggi Android, che sarà disponibile per tutti nel corso dei prossimi giorni con un'attivazione da server.

Messaggi Android Web si fa bello : ecco il nuovo Material UI con il tema scuro : Google ha deciso di revisionare l'aspetto di molti servizi proponendo agli utenti una grafica moderna. Anche Messaggi Android Web, che permette di visualizzare […]

WhatsApp - aggiornamento per utenti Android : addio ai vecchi Messaggi : WhatsApp è uno dei sistemi di messaggistica istantanea di riferimento per molti utenti, ed insieme a Telegram e a Messenger di Facebook è probabilmente il più utilizzato. Per rimanere un'applicazione sempre più innovativa, gli sviluppatori lavorano per migliorarne le funzionalità, e gli aggiornamenti dell'applicazione avvengono in maniera continuativa. A tal proposito è recente la comunicazione rilasciata da WhatsApp sul suo blog ufficiale, che ...

Google Assistant prepara lo sbarco su Android Messaggi mentre lo effettua sui prodotti smart di Kogan : Secondo quanto scoperto da XDA, Assistant si sta attrezzando per lo sbarco su Android Messaggi con una fase di test preliminare