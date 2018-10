Meghan Markle e il cartellino ancora attaccato all’abito | la piccola gaffe della

Meghan Markle - allarme di sicurezza alle Fiji : Meghan Markle condotta in fretta e furia dalla security lontano da un mercato alle Isole Fiji . La duchessa di Sussex è impegnata da giorni con il viaggio istituzionale nell'emisfero australe, ...

Meghan Markle - chi è la bodyguard donna che sorveglia sulla sua sicurezza : Camuffata nello stuolo di assistenti che gravitano intorno alla duchessa di Sussex, la guardia del corpo in tacchi a spillo...

Meghan Markle sbarca a Tonga - ma dimentica qualcosa : gaffe davanti ai fotografi : Harry e Meghan sono sbarcati a Tonga, terza tappa del loro tour nel Pacifico dopo l’Australia e le Fiji. Decollata con un abito verde di Jason Wu a maniche corte, la duchessa del Sussex è atterrata con vestito rosso di Self-Portrait, ricamato con dei disegni floreali e chiaro omaggio alla bandiera di Tonga. Era successa la stessa cosa anche qualche giorno fa, quando lei è partita da Sydney con un look casual ed è arrivata alle Fiji con uno ...

In gonna e tacchi a spillo : ecco chi è la nuova body-guard di Meghan Markle : La sicurezza di Meghan Markle, duchessa di Sussex, è in buone e nuove mani, ma porta anche gonna e tacchi a spillo. Ebbene sì: la nuova guardia del corpo della moglie del principe Harry è una donna. Lo riporta il Daily Mail che, non facendo il nome della body-guard per ragioni di sicurezza, spiega però come l'addetta alla sicurezza abbia lavorato per la coppia reale per diversi mesi ed attualmente li stia assistendo ...

Meghan Markle in visita ufficiale col cartellino ancora attaccato al vestito : prima gaffe per la Duchessa : Meghan Markle, Duchessa di Sussex, fa uno scivolone di stile: sbarcata a Tonga, nuova tappa del Royal Tour che sta affrontando col marito Harry, fasciata in un abito rosso di Self Portrait che non nascondeva le curve da dolce attesa e lasciava in mostra un piccolo dettaglio: il cartellino ancora attaccato.Il piccolo errore di stile è stato commesso durante giornate dense, piene di eventi ufficiali i neosposi reali. Lo "scandalo del ...

Meghan Markle - ecco la donna bodyguard che la protegge : Finora nessuno ci aveva fatto caso. Ora, però, la cosa è venuta a galla. Riguarda Meghan Markle che è in royal tour in Australia. La duchessa del Sussex, che ha sposato il principe Harry il 19 maggio 2018, ha annunciato da poco di essere incinta. E, durante la visita ufficiale in Australia, ovviamente, è stato bagno di folla. Nei primi nove giorni di tour nel Pacifico, il “segreto” di Meghan (che no, non è la gravidanza) non era venuto a ...

Capelli biondi - tacchi e pistola. Ecco chi è la donna che protegge Meghan Markle : La guardia del corpo di Meghan MarkleLa guardia del corpo di Meghan MarkleLa guardia del corpo di Meghan MarkleLa guardia del corpo di Meghan MarkleLa guardia del corpo di Meghan MarkleLa guardia del corpo di Meghan MarkleLa guardia del corpo di Meghan MarkleLa guardia del corpo di Meghan MarkleLa guardia del corpo di Meghan MarkleFinora era rimasta in disparte, mimetizzata il più possibile al contorno. In scarpe basse sulla spiaggia, tacchi ...

"Rischio sicurezza" - Meghan Markle scortata via : ecco cos'è successo : Visita interrotta per la Duchessa del Sussex, evacuata da un mercato coperto di Suva, nelle isole Fiji

Paura per Meghan Markle - scortata dalla polizia alle isole Fiji : ”A rischio la sua sicurezza”. Paura per Meghan Markle, duchessa del Sussex, evacuata da un mercato coperto di Suva, nelle isole Fiji, pochi minuti dopo l’inizio della visita per volere dei servizi di sicurezza di Kensington Palace. La moglie del principe Harry d’Inghilterra era arrivata da pochi minuti nel mercato della capitale delle isole Fiji, quando è stata portata via dalla sicurezza. Secondo i media australiani, il ...

Meghan Markle va alle Fiji e sul «messy bun» spuntano fiori : Meghan Markle: gli hair look più belli a cui ispirarsiMeghan Markle: gli hair look più belli a cui ispirarsiMeghan Markle: gli hair look più belli a cui ispirarsiMeghan Markle: gli hair look più belli a cui ispirarsiMeghan Markle: gli hair look più belli a cui ispirarsiMeghan Markle: gli hair look più belli a cui ispirarsiMeghan Markle: gli hair look più belli a cui ispirarsiMeghan Markle: gli hair look più belli a cui ispirarsiMeghan Markle: ...

Meghan Markle : approvato l'abito premaman - ma c'è un'allerta sicurezza : ... Harry si trovava invece nella foresta Colo-i-Suva, entrata a far parte del progetto della casa reale inglese per proteggere numerose foreste in giro per il mondo. View this post on Instagram "All ...

Meghan Markle incanta alle Fiji. Ma alla cena con i reali d’Olanda la più bella è Kate Middleton : Bagno di folla per il re Willem-Alexander e la regina Maxima d’Olanda in visita ufficiale a Londra. I sovrani dei Paesi Bassi sono stati accolti dalla regina Elisabetta II e da Carlo d’Inghilterra. Le due regine si sono scambiate un bacio simbolico come prevede il cerimoniale, mentre il re Willem-Alexander ha passato in rassegna le Horse Guards durante la parata con cui è stato accolto, seguito dal principe Carlo. Presente alla ...

Thomas e Samantha Markle - polemica sulla gravidanza di Meghan : La notizia della gravidanza di Meghan Markle ha fatto il giro del mondo e, naturalmente, ha raggiunto anche i parenti con cui non parla da tempo. Questo comprende il padre Thomas, il quale ha spiegato,...

Meghan Markle ed Harry alle Fiji. E alla cena di gala la duchessa sceglie un abito blu : Continua il royal tour nel Pacifico di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle. I duchi di Sussex hanno lasciato l’Australia e sono atterrati a Suva, nelle isole Fiji, accolti da un bagno di folla, come due star. I due sono partiti da Sydney con un volo charter per atterrare nella capitale delle Fiji, Suva. La duchessa è scesa dall’aereo indossando un abito bianco, estremamente raffinato, del marchio australiano, Zimmerman, che ha abbinato a un ...