Medicina personalizzata | Italia all’avanguardia nel mondo | in arrivo la “Carta d’Identità

meteoweb.eu

: RT @AntonioDePoli: Il mio intervento in Sala Nassirya al #Senato alla Conferenza Stampa di presentazione del libero di Mauro Minelli 'Medic… - udcandrano : RT @AntonioDePoli: Il mio intervento in Sala Nassirya al #Senato alla Conferenza Stampa di presentazione del libero di Mauro Minelli 'Medic… - UNBELFUTURO : 'Medicina personalizzata tra etica e sostenibilità'. Intervento del Senatore Antonio De Poli… - UdcWebTv : RT @AntonioDePoli: #Medicina di precisione è il risultato del progresso scientifico, si possono mettere in atto terapie tagliate su misura… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Creare unaTerapeutica del Paziente” con le informazioni relative al metabolismo dei farmaci di una specifica persona che sta combattendo contro il cancro. Uno strumento facilmente consultabile nel quale siano indicati tutti i farmaci che assume il malato, per evitare così interazioni pericolose fra i diversi principi attivi e gli integratori. In questo modo sarà possibile facilitare il lavoro del personale medico-sanitario, ridurre problemi al singolo paziente e i costi per terapie inutili o addirittura dannose. E’ questo l’obiettivo che si pone “Patient DDi-ID”, un progetto di ricerca tuttono, il primo mai realizzato al. Prenderà il via nelle prossime settimane e coinvolgerà inizialmente 120 pazienti oncologici reclutati interamente nel nostro Paese. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione per lae viene presentata ufficialmente ...