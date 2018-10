Medicina-Ormoni | metabolismo e sport | relazione biunivoca tra sport e ormoni

sportfair

: La #cannabis migliora la performance sessuale a atletica incrementando nelle #donne il #pregnenolone ed il… - fpoli62_poli : La #cannabis migliora la performance sessuale a atletica incrementando nelle #donne il #pregnenolone ed il… - FantinoLuciana : RT @cattif_49: @EliLillyItalia Non ho studiato medicina , ma credo che tutti gli antibiotici e gli ormoni di cui sono stati imbottiti per a… - cattif_49 : @EliLillyItalia Non ho studiato medicina , ma credo che tutti gli antibiotici e gli ormoni di cui sono stati imbott… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018)da strumento per il benessere a competizione narcisistica. Doping non consapevole, a rischio i più giovani. Convegno “” promosso da AME, Associazione Medici Endocrinologi L’Organizzazione Mondiale della Sanità indica nell’inattività fisica il quarto più importante fattore di rischio di mortalità nel mondo e il maggiore fattore di rischio per le malattie non trasmissibili, quali le patologie cardiovascolari, i tumori e il diabete. In occasione del convegno “”, promosso dal CONI, dalla Federazione Medicoiva e da AME, Associazione Medici Endocrinologi, sotto la guida scientifica di Roberto Castello, direttore diGenerale ed Endocrinologia AOUI, Verona e di Paolo Cannas, medico ospedaliero e medicoivo della squadra di Basket A2 Tezenis si parlerà dellatra ...