Medaglia di bronzo della Basaki Ragusa a L' Aquila

Lotta libera - Mondiali Budapest 2018 : Frank Chamizo sfiderà Burroughs per la Medaglia di bronzo : Come nelle previsioni, sarà lo statunitense Jordan Ernest Burroughs a sfidare il nostro Frank Chamizo nella finale per il bronzo ai Mondiali di Lotta in corso a Budapest: questo pomeriggio il terzo incontro a partire dalle ore 19.00 mette in palio il gradino più basso del podio nella categoria 74 kg maschile della Lotta libera. Questa mattina infatti si sono disputati i ripescaggi, spalmati su due turni dato che il tabellone principale partiva ...

Alla Cina la Medaglia di bronzo : La Cina ha conquistato la medaglia dibronzo ai campionati mondiali di pAllavolo femminile in corso inGiappone. Le campionesse olimpiche, battute ieri in semifinaledall'Italia, nella finalina hanno ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : la Cina si prende la Medaglia di bronzo - spazzata via l’Olanda : La Cina ha letteralmente travolto l’Olanda con un roboante 3-0 (25-22; 25-19; 25-) nella finale per il terzo posto e ha così conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali 2018 di Volley femminile. A Yokohama (Giappone) le Campionesse Olimpiche hanno surclassato le orange e si sono così confermate sul podio iridato dopo l’argento di quattro anni: si tratta del sesto podio (sul gradino più basso per la prima volta) per le asiatiche che ...

Tennistavolo paralimpico - Mondiali Celje 2018 : Giada Rossi è Medaglia di bronzo in classe 1-2 femminile : A Celje, in Slovenia, è iniziata la fase ad eliminazione diretta dei Mondiali di Tennistavolo paralimpico, che domani proporranno le finali nelle varie classi. L’Italia ha chiuso la spedizione slovena con la medaglia di bronzo di Giada Rossi, che è uscita in semifinale, mentre si sono fermati prima gli altri due azzurri impegnati. In classe 1-2 femminile Giada Rossi, numero 2 del seeding, ha perso in semifinale per 2-3 (7-11, 7-11, 11-6, ...

Atletica - Olimpiadi Giovanili 2018 : prima Medaglia per l’Italia - Carmelo Musci bronzo nel peso! Finocchietti quarto nella marcia : Arriva la prima medaglia per l’Italia dell’Atletica leggera alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Carmelo Musci ha infatti conquistato la medaglia di bronzo nel getto del peso: il 17enne pugliese scaraventa l’attrezzo a 20.76 metri, meglio del 20.67 ottenuto in gara-1 e la combinazione delle due prestazioni gli permette gli agguantare il terzo gradino del podio. Il gigante di ...

Basket 3×3 - Olimpiadi giovanili 2018 : Niccolò Filoni Medaglia di bronzo nella gara delle schiacciate! : Nell’attesa dei quarti di finale del torneo vero e proprio, dal Basket 3×3 arriva una medaglia per l’Italia: la conquista Niccolò Filoni nella gara delle schiacciate, qui valevole come evento per i tre metalli preziosi. Filoni ha superato senza particolari problemi il primo turno, ma è stato eliminato in semifinale: ci è voluto uno spareggio a tre per determinare la sua uscita di scena a favore del russo Nikita Remizov e ...

YOG - prima Medaglia dall'atletica. Musci di bronzo nel peso : ... Vela, kiteboard TT:R, Argenti: Martina Favaretto , Scherma, Fioretto, , Giacomo Casadei - in sella a Darna Z " , Sport Equestri, salto a ostacoli a squadre continentali, , Vincenzo Maiorca , Sport ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : Doppia Medaglia azzurra nel pattinaggio! Crociani BRONZO nel triathlon! Di Veroli in finale nella spada! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, seconda giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Un day-2 in cui l’Italia va all’assalto delle medaglie in alcune specialità. Nel nuoto, dopo l’argento stupendo di Marco De Tullio nei 400 stile libero, ci proverà il talentuoso Thomas Ceccon a farsi trovar pronto mentre nelle scherma Davide Di Veroli, nella spada maschile, vorrà regalare ...

Volley - Mondiali 2018 : gli USA conquistano la Medaglia di bronzo! Anderson asfalta la Serbia - americani terzi dopo 24 anni : Gli USA hanno conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Al Pala Alpitour di Torino, la corazzata a stelle e strisce ha sconfitto la Serbia per 3-1 (23-25; 25-17; 32-30; 25-19) e si è così guadagnata il diritto di salire sul terzo gradino del podio alle spalle di Brasile e Polonia che alle ore 21.15 si affronteranno nella Finale per il titolo. Prestazione di grande carattere per gli uomini di Speraw che sono riusciti ...

LIVE Serbia-USA - Mondiali 2018 in DIRETTA : finale terzo posto - in palio la Medaglia di bronzo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Serbia-USA, finale per il terzo posto ai Mondiali 2018 di volley maschile. Al Pala Alpitour di Torino le due squadre si affronteranno per la conquista della medaglia di bronzo e per salire sul podio insieme a Brasile e Polonia che più tardi si scanneranno per il titolo iridato. Si preannuncia grande spettacolo: gli americani, grande corazzata della vigilia, si sono dovuti arrendere al tie-break della ...