Max Verstappen | GP Messico F1 2018 | “In qualifica non abbiamo chance | in gara siamo più

Max Verstappen - GP Messico 2018 : “In qualifica non abbiamo chance - in gara siamo più forti. Vettel? Posso solo guardare a me stesso - non ha senso commentare…” : Il circus si è trasferito a Città del Messico per la 19ma edizione del Gran Premio del Messico, diciannovesimo e terzultimo appuntamento della stagione 2018. Max Verstappen si presenta al weekend messicano dopo aver disputato una gara fantastica ad Austin, in cui ha rimontato dalla 18ma posizione della griglia di partenza sino alla seconda piazza finale. Nella consueta conferenza stampa del giovedì gli è stato chiesto se ritenesse la gara texana ...

F1 - GP Messico 2018 : Lewis Hamilton e la Mercedes vogliono festeggiare - Sebastian Vettel deve ritrovarsi - attenzione a Max Verstappen! : Neanche il tempo di respirare che è subito il momento di calarsi nell’abitacolo, indossare la tuta e il casco e spingere. Dopo Austin (Stati Uniti) è il momento di Città del Messico per il terzultimo round del Mondiale di Formula Uno 2018. Siamo reduci da un risultato inatteso: la vittoria di Kimi Raikkonen dopo 5 anni. Il finlandese della Ferrari ha centrato il bersaglio grosso dopo 113 GP di digiuno permettendo alla scuderia di Maranello ...

F1 - GP Stati Uniti 2018 : sostituzione del cambio sulla Red Bull di Max Verstappen. L’olandese sarà 18° in griglia di partenza : Non un weekend, fino ad ora, da ricordare quello di Max Verstappen ad Austin (Stati Uniti), sede del quartultimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. L’olandese infatti nel corso delle qualifiche ha danneggiato la sospensione posteriore destra della sua Red Bull a causa di un passaggio azzardato su un dissuasore. Un problema che ha costretto il pilota orange a terminare anzitempo il time-attack, classificandosi in quindicesima ...

F1 - i consigli di Max Verstappen a Mick Schumacher : “ecco cosa farei se fossi nei suoi panni” : Il pilota della Red Bull ha sottolineato come coglierebbe al volo l’eventuale chance di approdare in Formula 1 se fosse nei panni di Mick Schumacher In questi giorni non si fa che parlare di Mick Schumacher, il giovane pilota tedesco ha vinto lo scorso week-end il Campionato di Formula 3 Europea, salendo agli onori della cronaca per aver trionfato in questa categoria due anni prima di quanto sia riuscito a fare papà ...

F1 - Max Verstappen : “La Red Bull mi ha impedito di provare la MotoGP - è troppo pericoloso” : Max Verstappen ha chiesto alla Red Bull il permesso di poter correre con una MotoGP ma la scuderia austriaca gli ha negato la concessione. A rivelarlo è lo stesso pilota durante un evento organizzato dal suo sponsor Exact. L’olandese aveva espresso il suo desiderio già lo scorso anno, memore che da bambino correva sia con le due che con le quattro ruote. Il 21enne voleva fare uno step ulteriore ma i piani alti della Red Bull con cui è ...

Max Verstappen imbufalito - GP Giappone : “Stupida la penalità per il contatto con Raikkonen - Vettel non poteva sorpassarmi” : Max Verstappen è stato uno dei grandi protagonisti del GP del Giappone 2018, 17^ tappa del Mondiale F1 che si è corso nella mattinata italiana sul mitico tracciato di Suzuka. Il pilota della Red Bull ha infatti avuto due contatti con le due Ferrari: quello contro Sebastian Vettel durante l’ottavo giro ha fatto discutere a lungo ma non ha generato penalità mentre quello con Kimi Raikkonen nelle battute iniziali gli ha procurato 5 secondi di ...

F1 – Follia di Verstappen a Suzuka - taglia la chicane e spinge fuori Raikkonen : arriva la penalità per Max [VIDEO] : Il pilota olandese spinge fuori Kimi Raikkonen dopo aver tagliato la chicane, cinque secondi di penalità per l’olandese Subito scintille nel Gp del Giappone, protagonisti Max Verstappen e Kimi Raikkonen che si toccano dopo il taglio della chicane dell’olandese. A farne le spese è il finlandese, accompagnato sulla ghiaia dal driver della Red Bull e costretto a cedere la posizione a Vettel che sale così in quarta posizione. Una ...

F1 – Buon compleanno Max : la Red Bull festeggia i 21 anni di Verstappen a Sochi [VIDEO] : Canti, balli, torta e abbracci per Max Verstappen a Sochi: ecco come la Red Bull ha festeggiato l’olandese nel giorno del suo compleanno E’ tutto pronto per la partenza del Gp di Russia: sul circuito di Sochi una domenica complicata per la Red Bull a causa delle penalizzazioni che costringono Ricciardo e Verstappen a partire dal fondo della griglia. Nonostante queste difficoltà però non manca il sorriso, soprattutto in un ...

F1 – Che batosta per Verstappen : ancora una penalizzazione per Max a Sochi : ancora una penalizzazione per Max Verstappen a Sochi: l’olandese della Red Bull sanzionato per non aver rispettato la bandiera gialla in Q1 Non c’è pace per Max Verstappen: l’olandese della Red Bull, già penalizzato per la decisione della Red Bull di omologare un nuovo motore Renault e per la sostituzione del cambio, è stato nuovamente sanzionato a Sochi dopo le qualifiche del Gp di Russia. Photo4 / LaPresse 3 posizioni ...

F1 – Scintille tra Renault e Red Bull - Abiteboul zittisce Verstappen : “Max dovrebbe pensare a guidare” : Il team principal della Renault ha risposto a Max Verstappen, intimandogli di pensare a guidare e non ai motori da utilizzare “La nostra specifica C non è in grado di affrontare le alte altitudini del Messico e del Brasile”, parole e musica di Max Verstappen. Una frase che non è proprio piaciuta a Cyril Abiteboul, team principal di quella Renault che fornisce i motori alla Red Bull fino al termine della stagione, prima che il ...

VIDEO Sebastian Vettel sorpassa Max Verstappen al via! Manovra stellare del ferrarista nel GP Singapore : Sebastian Vettel è stato superlativo nel primo giro del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1. Il tedesco della Ferrari scattava in terza posizione ma ha fin da subito cercato il sorpasso su Max Verstappen. All’esterno della prima curva non è riuscito a completare la Manovra, poi nel primo rettilineo ha preso la scia dell’olandese della Red Bull e lo ha sopravanzato con una delle sue invenzioni. Ora il quattro volte Campione ...

