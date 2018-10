Mauro Marin | il vincitore del Grande Fratello non vuole conoscere il figlio | la

caffeinamagazine

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Si torna a parlare die delche non ha mai voluto. Jessica, l’ex fidanzata deldel, è tornata nel salotto di Barbara d’Urso per sfogarsi – senza peli sulla lingua – a luglio è nato loro. A pochi mesi dalla loro rottura, ma a quanto pare l’ex gieffino non avrebbe ancora visto il bambino né si sarebbe fatto vivo. “Quando è nato gli ho mandato un messaggio, lui lo ha letto ma non ha risposto” ha raccontato Jessica, che vorrebbe trovare un equilibrio con l’ex compagno. La loro storia non è finita nel migliore dei modi, come aveva fatto saperesu Facebook: “Dopo quattro anni di conoscenza e oltre otto mesi di convivenza per incompatibilità e divergenze insanabili con la famiglia della mia compagna mi ritrovo di nuovo da solo. Auguro a Jessica una serena gravidanza e mi ...