Mauro Corona | le parole su Bianca Berlinguer in diretta a #Cartabianca

caffeinamagazine

: Okay, ma what about Fabio Fazio e Carlo Cottarelli. - DrDav_ : Okay, ma what about Fabio Fazio e Carlo Cottarelli. - msn_italia : Mauro Corona - 23/10/2018 -

(Di giovedì 25 ottobre 2018)non si smentisce, a Carta, il programma condotto dalla giornalista, è sempre show. Lo scrittore – alpinista, ormai un guru per migliaia di persone ha stuzzicato la padrona di casa suscitando l’ilarità del pubblico. Il saparietto è andato in onda quando, dopo aver mostrato una foto di Giuseppe Conte e Silvio Berlusconi birra in mano, chiede all’opinionista se lei avesse più la faccia da birra o da tisana. “Lei ha la faccia da bevitrice, sinceramente. Ma da Prosecco! Non so la dose, ma lei mi sembra allegra anche adesso. Lei è sempre stata seria, da quando ha cominciato a bere è allegra, tranquilla. Di una bellezza unica!”. Tra le risate, la conduttrice – in un gioco delle parti che ormai caratterizza l’originale format – ha negato di essere sempre stata seria. “Ho riso tante volte, ma leggendo un telegiornale c’è poco da ...