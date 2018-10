Maurizio Battista e Valerio Merola Pace fatta a Mattino 5 | Questa sera ci daremo

Lory Del Santo criticata da Maurizio Battista : “E’ indecifrabile” : Maurizio Battista dopo il GF Vip dice la sua su Lory Del Santo Circa 10 giorni fa il popolare comico Maurizio Battista ha deciso di abbandonare per sempre la casa del Grande Fratello Vip. L’uomo ha preso questa incredibile decisione per motivi personali. Da quel momento l’artista di origini romane ha rilasciato diverse interviste sia in Tv e sia sui giornali. E l’ultima di queste ha fatto molto discutere i tantissimi fan del ...

Valerio Merola Vs Maurizio Battista/ “Dovresti rispettare una donna come Eleonora” (Grande Fratello Vip) : All'ingresso in studio di Eleonora Giorgi inizia uno scontro verbale tra Maurizio Battista e Valerio Merola. Il primo attacca l'attrice, dichiarandola una "malalingua"(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 01:36:00 GMT)

Maurizio Battista : "Non ho rapporti con due dei miei figli. La vita gira : rimproveravo mio padre e ora tocca a me" : "Non ho rapporti con due dei miei figli". Maurizio Battista, in un'intervista rilasciata nel salotto di Verissimo, ha raccontato le sue difficoltà di padre. Federica e Simone, i figli più grandi avuti dalla prima moglie quand'era ventenne, non gli rivolgono più la parola."Non ho fatto niente di male", ha raccontato a Silvia Toffanin, "È una di quelle cose che ho nello zaino pesante che porto sulle spalle, non posso ...

Grande Fratello Vip 3 - Maurizio Battista a Verissimo : "Ho fatto il GF per un'esperienza - non per soldi. Non ho buoni rapporti con i miei figli" : Maurizio Battista, il comico romano che ha deciso di lasciare volontariamente la casa del Grande Fratello Vip, il reality show in onda sulle reti Mediaset giunto alla terza edizione, è stato intervistato da Silvia Toffanin, durante la puntata odierna di Verissimo, programma in onda su Canale 5 ogni sabato.Il comico 61enne, all'interno della Casa, non si è fatto mancare nulla, dalle barzellette (a volte, poco capite...) alle discussioni, ...

GF VIP : fuori la casa Enrico Silvestrin - Maurizio Battista e le loro compagne hanno scatenato il caos con un megafono. Leggi quanto accaduto : Ieri notte Enrico Silvestrin, Maurizio Battista e le loro compagne hanno scatenato il caos con un megafono fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. Prima la famosa signora del ‘mi avete rotto er ca**o’ ha... L'articolo GF VIP: fuori la casa Enrico Silvestrin, Maurizio Battista e le loro compagne hanno scatenato il caos con un megafono. Leggi quanto accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

