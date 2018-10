Martusciello Agcom | «Tv digitale nel contesto multipiattaforma»

digital-news

(Di giovedì 25 ottobre 2018) «Le reti a larga banda sono divenute dei temibili competitor per quelle televisive ma l'offerta televisiva terrestre, calata nell'attuale scenario, continua a mantenere un suo forte appeal». È dunque possibile che, in futuro, «ilterrestre continui a mantenere un suo spazio integrandosi con altre forme di fruizione in un'ottica di complementarietà». Ad affermarlo è il Commissario dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Antonio, intervene...