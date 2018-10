Martina Hamdy I vani tentativi di apparire | ma la meteorina non emerge dal gruppo

Grande Fratello Vip - la bomba rovente di Signorini su Martina Hamdy : 'Lei e Francesco Monte...' : Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip ha diffuso una bomba di gossip sui concorrenti del reality. Secondo il direttore di Chi, infatti, Martina Hamdy sarebbe innamorata di Francesco Monte, che però ha abbandonato la casa nelle ultime ore per ragioni di salute non gravi. Durante la puntata del 22 ottobre, prima della quale la stessa Marino ha fatto un video a quattro ragazze all’interno dell’abitazione, chiedendo a questa chi fosse innamorata ...

