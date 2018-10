Marsiglia-Lazio 1-3 | le pagelle di CalcioWeb ...

Lazio - prova di forza contro il Marsiglia : capolavoro firmato Inzaghi - biancocelesti super in Europa League [FOTO e VIDEO] : 1/21 AFP/LaPresse ...

Marsiglia-Lazio 1-3 : tris biancoceleste - ipotecata la qualificazione : La Lazio di Simone Inzaghi si riscatta dopo la sconfitta di Francoforte e batte il Marsiglia in trasferta (3-1), ipotecando così la qualificazione. In gol Wallace, Caicedo, Payet su punizione...

Nel primo tempo possesso sterile del Marsiglia e vantaggio meritato della Lazio che crea le occasioni più pericolose: da calcio d'angolo Wallace sfrutta al meglio un'uscita a vuoto di Mandanda svettando più in alto di tutti. Poi il portiere della squadra francese si riscatta su Immobile che colpisce anche un palo.

Marsiglia-Lazio - clamoroso assalto al pullman biancoceleste : i dettagli : Marsiglia-Lazio, lo stato d’animo dei calciatori laziali dopo la sassaiola al pullman non sarà certo eccellente Marsiglia-Lazio è iniziata malissimo. Nella notte scontri tra le due tifoserie rivali, mentre durante il pomeriggio da registrare un’altra aggressione da parte dei tifosi marsigliesi, stavolta al pullman della squadra di Simone Inzaghi. I tifosi del Marsiglia hanno preso a sassate il pullman laziale, causando danni e ...

Paura per la Lazio a Marsiglia - vetro del pullman in frantumi : Marsiglia - Una sassaiola ha accolto il pullman della Lazio all'ingresso del Velodrome verso le 19,45. Gli ultras del Marsiglia si erano appostati dalle prime ore del pomeriggio in zona. Sul posto al ...