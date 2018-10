Marquez | voglio vincere in Australia

Marc Marquez - GP Australia 2018 : 'Anche se ho già il titolo in tasca - voglio vincere anche a Phillip Island. Sul futuro ' : Il cinque volte campione del mondo è decisamente sereno e sorridente ma, tuttavia, spiega di non avere avuto troppo tempo per festeggiare a dovere il suo nuovo trionfo: ' Sono molto felice per il ...

Marc Marquez - GP Australia 2018 : “Anche se ho già il titolo in tasca - voglio vincere anche a Phillip Island. Sul futuro…” : Marc Marquez non va in vacanza, anzi, e lo ha confermato nel corso della conferenza stampa piloti che ha dato il via al fine settimana del Gran Premio d’Australia 2018 della MotoGP. Lo spagnolo, dopo aver conquistato il titolo a Motegi nello scorso weekend, ribadisce che non ha la minima intenzione di distrarsi in questo finale di campionato, e vuole dimostrarlo sin da Phillip Island domenica. Il cinque volte campione del mondo è ...

Marquez felice : "Ora voglio solo festeggiare". Dovizioso : "Ti meriti tutto questo" : Dopo Marquez , è toccato ad Andrea Dovizioso presentarsi ai microfoni di Sky Sport che ha ammesso la superiorità dell'avversario ma non ha nascosto la sua delusione per essere caduto a un giro e ...

MotoGp - Dovizioso svela il suo obiettivo a Motegi : “voglio ritardare i festeggiamenti di Marquez” : Il pilota della Ducati ha parlato in conferenza stampa del week-end di Motegi, sottolineando come il suo obiettivo sia quello di ritardare i festeggiamenti di Marquez Manca davvero poco a Marc Marquez per festeggiare l’ennesimo titolo mondiale della sua carriera, allo spagnolo basterebbe arrivare davanti ad Andrea Dovizioso per chiudere i conti e trionfare con tre gare d’anticipo. Costanza Benvenuti/LaPresse Il pilota della ...

MotoGp – Dovizioso lancia la sfida a Marquez a Motegi tra consapevolezze e obiettivi : “voglio prendermi la rivincita” : GP del Giappone: il Ducati Team a Motegi per il secondo dei quattro GP oltreoceano di fine stagione, le sensazioni di Andrea Dovizioso alla vigilia della gara giapponese Dopo il GP della Thailandia, disputato due domeniche fa a Buriram e che ha visto Dovizioso tagliare il traguardo in seconda posizione, il Ducati Team arriva a Motegi per il Gran Premio del Giappone, quartultimo appuntamento del Mondiale MotoGp 2018 e seconda tappa ...

MotoGp - Marquez 'Il caldo della Thailandia è un duro test'. Rossi 'Voglio il podio' : BURIRAM - Marc Marquez può limitarsi a gestire. Il campione della Honda ha 72 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso e arriva in Thailandia con la voglia di non forzare più di tanto. 'Dobbiamo ...

Marquez a Valentino Rossi : “Voglio fare pace”/ MotoGp : “Non ho problemi con lui - ho già provato a scusarmi” : Marquez a Valentino Rossi: “Voglio fare pace”. MotoGp, ultime notizie: “Non ho problemi con lui, ho già provato a scusarmi”. Il pilota della Honda sui fischi dei tifosi avversari...(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 19:25:00 GMT)

