Mario Draghi lascia invariati i tassi d’interesse

La bacchettata di Mario Draghi - Bce - : Roma, 25 ott., askanews, - Gli aumenti dei tassi di interesse sui titoli di Stato dell'Italia automaticamente 'riduce i margini espansivi' del Bilancio, ha rilevato il presidente della Bce Mario ...

Appesi ancora a Mario Draghi. Perché la strategia post-QE può rendere la vita più o meno difficile all'Italia : Tocca ancora una volta a Mario Draghi. I riflettori sono di nuovo puntati sul tavolo della Bce, che si riunisce in una fase delicatissima per l'Europa, in piena bufera per lo scontro sulla manovra italiana, incerta sull'esito dei negoziati della Brexit e preoccupata per dati che mostrano un indebolimento complessivo della crescita. Proprio mentre si contano i giorni prima della fine del Quantitative Easing, la lista dei problemi e delle ...

Paolo Savona e la scommessa mortale con Mario Draghi - il retroscena dinamitardo di Augusto Minzolini : Il retroscenista Augusto Minzolini , sul Giornale , riporta una conversazione sotto la pioggia avvenuta tra il ministro degli Affari Ue , e secondo molti ministro-ombra dell'Economia, e alcuni pezzi ...

Mario Draghi non drammatizza. "Fiducioso in un compromesso" sulla manovra : Ieri parole di critica, oggi di distensione. Mario Draghi parla da Bali, dove il Fmi riunisce economisti, ministri e governatori delle banche centrali, molti dei quali in questi giorni si interrogano su cosa sta accadendo in Italia e come potrà evolvere la situazione. C'è chi professa ottimismo, come gli Usa, chi prepara la battaglia negoziale, come Pierre Moscovici, chi parla di effetto contagio, come Jyrki Katainen.Mario Draghi ...

Mario Draghi scarica ufficialmente l'Italia : 'Onorare gli accordi Ue - fondamentali bilanci sani' : Contro l'Italia, l'intervento a gamba tesissima anche di Mario Draghi : 'Per i Paesi in cui il debito pubblico è elevato la piena adesione al Patto di stabilità e crescita è fondamentale per avere ...

SAVONA “SE LO SPREAD SFUGGE LA MANOVRA DEVE CAMBIARE”/ Ultime notizie - Ministro Affari Ue attacca Mario Draghi : SAVONA, "se lo SPREAD SFUGGE, la MANOVRA DEVE cambiare": poi attacca Mario Draghi. Il Ministro degli Affari Europei contro l'UE. "Pilota automatico anche se si va contro un iceberg"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 20:10:00 GMT)

Def - Savona : "Se ci sfugge lo spread - la manovra deve cambiare". L'attacco a Mario Draghi : MILANO - Iniziano le prime ammissioni della maggioranza giallo verde: lo spread qualche peso ce l'ha. E il primo a riconoscerlo è il ministro agli Affari europei, Paolo Savona , che nel corso della ...

Giancarlo Giorgetti - l'incontro con Mario Draghi : le voci sul piano di Salvini per fermare le follie M5s : Le follie grilline inserite in manovra rischiano di far pagare un prezzo carissimo all'Italia: le tensioni su mercato e spread stanno lì a dimostrarlo. E per quanto Matteo Salvini in pubblico difenda ...

LETTERA APERTA A Mario Draghi di Pietro De Sarlo. : Io temo che con questi dati strutturali dell'economia italiana in assenza di una rimodulazione delle politiche economiche europee e una loro forte spinta propositiva a fare investimenti, soprattutto ...

Sergio Mattarella - il retroscena di Dagospia dopo l'incontro con Mario Draghi : 'Cos'è disposto a fare' : 'Che fare prima che si scateni la tempesta perfetta?'. Sarebbe questo, secondo Dagospia , l'angoscioso dilemma che da giorni perseguita Sergio Mattarella , alle prese con la manovra in deficit di Lega ...

L'aria che tira - Mario Monti telefona in diretta : 'Senza di me - Draghi...'. E l'amico di Savona lo umilia : Momenti di tensione a L'aria che tira , su La7. Tra gli ospiti di Myrta Merlino c'è l'economista Antonio Maria Rinaldi , vicino al ministro degli Affari Ue Paolo Savona . Si parla di manovra, spread e ...

Mario Draghi - BCE - : "Inflazione aumenterà nei prossimi mesi". Euro schizza a 1 - 18 contro dollaro : L'inflazione core aumenterà nei prossimi mesi man mano che la restrizione del mercato del lavoro spinge al rialzo i salari'. Così il presidente Bce Mario Draghi all'Europarlamento.

Mario Draghi ha ragione - le parole in libertà sono costose : parole. sono pietre, pesanti, capaci di colpire e fare danni. Esprimono sentimenti e "fanno vivere" quando sono pertinenti, sincere (ce l'ha insegnato Paul Eluard, uno dei maggiori poeti del Novecento). Raccontano il mondo e contribuiscono a determinarne la storia. Vanno dette con rispetto e senso di responsabilità. Mario Draghi è una persona di solidi studi e buone letture (è stato tra gli allievi prediletti di Federico ...