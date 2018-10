Marco Cucolo “La morte di Loren del Santo mi ha sconvolto Non riesco più a dormire”

Marco Cucolo al GF Vip 3 : “Ho bisogno della tua luce” : Marco Cucolo entra al GF Vip 3 per dare il suo sostegno a Lory Del Santo. Il compagno della concorrente è stato convocato per spendere qualche parola sulla showgirl, che intanto è stata salvata dal televoto. Marco Cucolo è sempre stato molto preoccupato per lo stato d’animo di Lory Del Santo, ma è contento di vedere che sta bene. Il ringraziamento di Marco va a tutti i concorrenti del GF Vip 3. Questi mesi sono stati duri per lui, ...

GF Vip 3 - Marco Cucolo in casa per Lory Del Santo : "Mi auguro tu possa risplendere - ne ho bisogno" : Tempo di sorprese al Grande Fratello Vip 3. La prima della puntata in onda stasera, lunedì 22 ottobre 2018, ha coinvolto una delle concorrenti che hanno rischiato per tutta la settimana l'eliminazione. È Lory Del Santo, entrata in gioco con una settimana di ritardo, ma tra gli indiscussi protagonisti di questa edizione del reality.La showgirl, che negli scorsi giorni si è più volte commossa tra le mura della casa più spiata d'Italia ...

Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo : “Nessun uomo avrebbe sopportato tutto” : Marco Cucolo e Lory Del Santo fidanzati innamorati Un inizio di puntata ricco di emozioni per Lory Del Santo che al Grande Fratello Vip ha incontrato il suo fidanzato Marco Cucolo. I due non si vedevano da un po’ di tempo e ci sono sembrati piuttosto emozionati, lui soprattutto, visto che Lory non sembra essere […] L'articolo Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo: “Nessun uomo avrebbe sopportato tutto” proviene da ...

Lory Del Santo abbraccia Marco Cucolo al GF Vip : “Sei stato pazzesco” : Marco Cucolo fa una sorpresa in diretta a Lory Del Santo al GF Vip 3 Non è stata una settimana facile per Lory Del Santo quella che ha vissuto dentro la Casa del Grande Fratello Vip: la fidanzata di Marco Cucolo è infatti apparsa molto pensierosa e addirittura in un’occasione è scoppiata in un pianto copioso che sembrava non voler finire. Tutto è stato causato dall’aereo che i figli di Walter Nudo hanno voluto inviare al padre: ...

Marco Cucolo - il compagno di Lory Del Santo : “Ho paura che al Grande Fratello crolli” : Marco Cucolo, compagno di Lory Del Santo, torna a parlare della tragedia della showgirl che ha perso il figlio minore, Loren, solo pochi mesi fa. Lory oggi si trova nella casa del Grande Fratello... L'articolo Marco Cucolo, il compagno di Lory Del Santo: “Ho paura che al Grande Fratello crolli” proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip 3 - Marco Cucolo : "Lory Del Santo? I segnali positivi ci sono ma ho paura che possa crollare" : Marco Cucolo è il fidanzato di Lory Del Santo, una delle concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip, il reality show in onda sulle reti Mediaset, che, a partire da lunedì prossimo, si arricchirà di tre nuovi concorrenti (Alessandro Cecchi Paone, Maria Monsè e Ela Weber).La notizia è assolutamente già nota: Lory Del Santo è entrata nella casa del Grande Fratello Vip nel pieno dell'elaborazione di un lutto terribile, il ...

Marco Cucolo - compagno di Lory del Santo : "Dopo la morte del figlio - ha perso 15 chili. Si stava lasciando morire" : "È deperita fisicamente, ha perso 15 kg, non mangiava, dormiva solo due ore al giorno e stava tutto il tempo a guardare un punto fisso nel vuoto: si stava spegnendo lentamente, si stava lasciando morire". In un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo, il compagno di Lory del Santo ricorda il difficile periodo attraversato dalla soubrette dopo la scomparsa del figlio Loren, morto suicida. Lory si stava spegnendo lentamente, poi, grazie ...

Marco Cucolo e Lory Del Santo/ Sui social : "Non lasciare che il giudizio degli altri..." : Marco Cucolo e Lory Del Santo sono stati insieme in questi anni e in questo terribile momento ma adesso lei è sola e il suo sembra un consiglio: "Non lasciare che il giudizio degli altri..."(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 13:06:00 GMT)

Lory Del Santo - Marco Cucolo : "Vuole stare con la gente ed essere se stessa" : Marco Cucolo, compagno di Lory Del Santo, al settimanale 'Nuovo', in edicola questa settimana, ha spiegato perché un'esperienza come quella del 'Grande Fratello Vip' possa essere il punto di svolta per l'attrice che, da qualche mese, ha perso il figlio Loren: Tornare a fare una vita normale è un aiuto a livello psicologico, soprattutto se si è abituati a lavorare tutti i giorni. Per Lory c’erano due scelte entrare al Grande Fratello Vip, come ...

Grande Fratello Vip 2018/ Lory Del Santo nella Casa - Marco Cucolo preoccupato : "Temo possa crollare" : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: Marco Cucolo esprime le sue preoccupazione sulla permanenza di Lory Del Santo nella Casa in un'intervista a Nuovo Tv(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 04:05:00 GMT)

Lory Del Santo e il figlio Devin/ Marco Cucolo : "Non si sono parlati per circa un anno" (Grande Fratello Vip) : Lory Del Santo, dopo la tragedia per la morte del figlio la donna sta provando la rinascita all'interno della casa più famosa della televisione e il pubblico osserva. (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 23:16:00 GMT)

Domenica Live : Marco Cucolo in lacrime ricordando Loren - il figlio di Lory Del Santo | VIDEO : Ospite di Domenica Live, ieri 7 ottobre, Marco Cucolo, compagno di Lory Del Santo che ricorda in lacrime il figlio di quest’ultima, Loren. Marco visibilmente emozionato e triste per la recente perdita del ragazzo appena 19 enne asseconda la scelta della compagna di essere entrata nella Casa del Grande Fratello Vip per cercare di superare il dolore della morte prematura del figlio. Lory Del Santo al Grande Fratello Vip: le parole del fidanzato ...

Marco CUCOLO/ Lory Del Santo e la morte di Loren : “Mi ha fatto sentire parte della famiglia" (Domenica Live) : MARCO CUCOLO, ospite di Barbara d'Urso a Domenica Live, ha parlato del suo rapporto con Loren, il figlio di Lory Del Santo, morto improvvisamente lo scorso agosto.(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 08:09:00 GMT)

Lory Del Santo - per la prima volta parla il compagno Marco Cucolo : Il compagno di Lory Del Santo ha parlato della sua partecipazione al Grande Fratello, del legame con Loren e dei suoi funerali tanto discussi. Nuove dichiarazioni sulla tragedia che ha colpito Lory Del Santo e la sua famiglia, la morte di suo figlio Loren, che aveva soltanto 19 anni. L’attrice è attualmente all’interno della casa del Grande Fratello Vip, con tutte le polemiche connesse a tale scelta. C’è chi l’ha attaccata per la scelta di ...