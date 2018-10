gossipnews.tv

: Marco Columbro: Ecco Perchè Sono Sparito dalla TV!: - GossipNews_Tv : Marco Columbro: Ecco Perchè Sono Sparito dalla TV!: - cristinacrt : Da quando Marco Columbro recita ne #ilsegreto ? - ShochingT : RT @PensieriFulmina: Ciao ragazzi, vi chiedo un'informazione: sapete dirmi se Marco #Columbro ha rilasciato dichiarazioni sullo #spread?? R… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018), uno dei presentatori più amati della televisione italiana, èimprovvisamente dal piccolo schermo. Per quale motivo? Le parole del conduttoredavvero drammatiche!, anni fa era considerato uno dei più bravi presentatori del piccolo schermo. Il conduttore però ha avuto una brutta malattia ed è andato in coma. A seguito di questo dramma, nessuno si è più interessato a lui. L’uomo in una recente intervista, ha comunicato il suo malessere causato dall’indifferenza delle persone.ha spiegato la sua situazione usando queste parole forti: “Ho vinto 13 Telegatti,passato da un giorno all’altro dall’essere un emerito sconosciuto ad avere l’ufficio stampa di Canale 5 che mi telefonava che mi diceva “Hai tre giornalisti che domani vengono a casa tua, poi hai un servizio fotografico da fare”. Come un’onda che ti travolge e ...