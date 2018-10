Marcia per la cultura | Unicef per i diritti dei bambini del mondo

Il comparto immobiliare italiano Marcia in positivo - +1 - 17% - - slancio per Aedes : L' Indice delle società immobiliari in Italia si muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Real Estate REITs ha aperto a 11.578,26, ...

Predappio - corteo per la Marcia su Roma. Il sindaco : «Divieti? Spettano ad altri» : BOLOGNA «Detto che tutti hanno il diritto di manifestare, non sono io deputato a rilasciare le autorizzazioni. È un compito che spetta a chi gestisce l'ordine pubblico, questura e prefettura. Io per ...

MonteMarciano : stop all'erosione - in arrivo 12 milioni di euro per le nuove scogliere : 'Qui l'erosione non tocca un paio di file di ombrelloni ma 4 km di costa, parliamo di un'economia rilevante per il territorio -ha detto il sindaco Liana Serrani- Gli operatori finalmente possono ...

Londra - quasi 700mila persone in Marcia contro la Brexit : “Vogliamo referendum sugli accordi - così sarà una catastrofe” : Una marea di bandiere dell’Unione europea ha riempito le vie del centro di Londra sabato, dove quasi 700mila persone – stando alle cifre degli organizzatori – hanno risposto all’appello del movimento “no Brexit” marciando per chiedere che si tenga un referendum sull’accordo finale per l’uscita della Gran Bretagna dall’Ue, ancora in corso di negoziazione a cinque mesi dal divorzio. I ...

Quella Marcia del cardinale per solidalizzare con i migranti : Il cardinale Luis Antonio Tagle, porporato filippino molto vicino a Jorge Mario Bergoglio, camminerà insieme ad alcuni migranti nel corso della giornata di oggi. L'appuntamento è stato dato nel piazzale di una Chiesa di Trastevere. Poi i partecipanti si sposteranno verso piazza San Pietro. Verrà percorso un sentiero simbolico, richiamante quello battuto dai rifugiati, con il fine di contrastare la "retorica della paura" mediante "azioni di ...

Londra Marcia per voto su accordo Brexit : ANSA, - ROMA, 20 OTT - Migliaia di persone sono attese oggi nel centro di Londra in una marcia per chiedere un referendum sull'eventuale accordo finale con l'Ue per la Brexit. I manifestanti ...

Il Brescia si rimette in Marcia per l'assalto alla Cittadella : Si può vincere a Cittadella senza il proprio bomber? Il Brescia c'è già riuscito: 24 settembre 2016, Caracciolo in panchina per scelta tecnica , Brocchi era capace di decisioni coraggiose, , la coppia ...

Enel : Venezia - in servizio il super cavo elettrico per l'area Marciana (2) : (AdnKronos) - “Il programma e il metodo di lavoro attentamente pianificati nelle scorse settimane - sottolinea Carla Falchi, responsabile della Zona di Venezia di E-Distribuzione - si sono rivelati vincenti e abbiamo deciso di utilizzarli anche in un intervento gemello che metteremo presto in cantie

Enel : Venezia - in servizio il super cavo elettrico per l'area Marciana : Venezia, 19 ott. (AdnKronos) - Dopo 5 notti di lavoro, grazie al lavoro di tecnici e sommozzatori specializzati, è stata completata la posa del nuovo cavo da 20.000 volt che alimenterà l’area marciana del centro storico di Venezia. Il “ponte elettrico“ realizzato da E-Distribuzione, la società del G

La Prova del Cuoco : 'Perché sono vestiti così?'. Marcia indietro per Elisa Isoardi dopo le critiche : Non c'è pace per La Prova del Cuoco. Il programma non riesce proprio a decollare, nonostante i cambiamenti apportati in corso d'opera. Il nuovo format, in cui la cucina e le...

Maradona fa Marcia indietro - il legale del Pibe de Oro allo scoperto : “Diego chiamerà Messi per spiegarsi” : L’avvocato dell’argentino ha reso noto che il suo cliente chiamerà Messi per spiegare i suoi commenti sul giocatore del Barcellona Il legale di Diego Armando Maradona, Matias Morla, ha spiegato che il suo cliente si metterà in contatto con Lionel Messi per chiarire i suoi recenti commenti sul numero 10 argentino. AFP PHOTO / JUAN MABROMATA Maradona ha recentemente criticato Messi e messo in discussione le sue capacità di guida ...

Milano. Municipio 5 : Marcia per la sicurezza stradale : Il Municipio 5 realizza la “marcia per la sicurezza stradale” giovedì 25 ottobre p.v. dalle ore 9:30, con partenza da

Atletica - Olimpiadi Giovanili 2018 : prima medaglia per l’Italia - Carmelo Musci bronzo nel peso! Finocchietti quarto nella Marcia : Arriva la prima medaglia per l’Italia dell’Atletica leggera alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Carmelo Musci ha infatti conquistato la medaglia di bronzo nel getto del peso: il 17enne pugliese scaraventa l’attrezzo a 20.76 metri, meglio del 20.67 ottenuto in gara-1 e la combinazione delle due prestazioni gli permette gli agguantare il terzo gradino del podio. Il gigante di ...

XVII Marcia per la Pace in Sardegna : ... che rappresenta quasi due terzi di tutte le servitù nazionali, con la conseguente sottrazione di vaste zone di terra e di mare all'economia civile. Vogliamo che la Sardegna possa scegliere il ...