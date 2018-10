Manutenzione strade | Toninelli | a lavoro per 1 | 5 miliardi a Province e Città

Anas presenta nuovo sistema per migliorare affidamenti Manutenzione del verde lungo le strade : Entro la fine del 2018, Anas avvierà il " sistema Dinamico di Acquisizione" , SDA, per l'affidamento di appalti nel settore dei servizi di manutenzione ordinaria del verde sulla rete stradale ed ...

Isernia - 30mila euro per la Manutenzione delle strade nelle borgate : al via gli interventi : L'annuncio dell'assessore comunale alla viabilità Domenico Chiacchiari che rende noto il programma del primo ciclo di lavori Isernia. Programmata la manutenzione delle strade nelle borgate di Isernia .

Crollo ponte Morandi - Toninelli "Autostrade guadagna Manutenzione cala"/ Video Camera "ribaltiamo concessioni" : Toninelli vs Autostrade, parla alla Camera: Video diretta streaming. Aspi ha pubblicato testo della concessione stipulata con Anas.

Autostrade - per Genova investito nella Manutenzione più della media : Teleborsa, - Non c'è stato un difetto di investimenti di Autostrade per l'Italia nella manutenzione delle Autostrade , anzi, la concessionaria avrebbe speso di più di quanto previsto dalla Convenzione ...

Crollo Genova - Anac chiede atti su Manutenzione ad Autostrade : Genova, 22 ago., askanews, - Dopo il Crollo di Ponte Morandi a Genova, l'Anac ha chiesto alla società Autostrade l'invio degli atti approvati dal Cda per la manutenzione del viadotto autostradale, in ...

Crollo Ponte Genova - Toninelli : “Entro 15 giorni la relazione di Autostrade sulla Manutenzione” : “‘Il mio ministero ha chiesto formalmente ad Autostrade per l’Italia di fornire entro 15 giorni una dettagliata relazione, per dimostrarci se e come ha agito, in merito alla manutenzione del Ponte Morandi, secondo gli oneri e gli obblighi che gli competono come ente gestore di quel tratto di autostrada”. Lo annuncia il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, su Facebook. L'articolo Crollo Ponte ...

Strade provinciali colabrodo. Senza risorse «Manutenzione impossibile» : Mentre sul palcoscenico principale della politica divampava la polemica sui soldi che i gestori autostradali incassano Senza destinarli alla sicurezza, i “comprimari” delle Province hanno fatto sentire la loro voce per dire che per loro questo problema non si pone. Perché soldi praticamente non ne hanno: lo Stato non gliene dà quasi più...

