MANUEL AGNELLI Sherol la stella delle Under Donna? X Factor 2018

Luna Melis/ Video - per MANUEL AGNELLI può ancora migliorare (X Factor 2018) : La giovane Luna Melis è arrivata ai Live Show di X Factor 2018 nella squadra delle Under Donne di Manuel Agnelli. Riuscirà a migliorare come le ha chiesto il suo giudice?(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 09:20:00 GMT)

Bagno di folla per Asia Argento e MANUEL AGNELLI a Roma - arriva la rivincita dopo l’esclusione da X Factor 12 : Asia Argento e Manuel Agnelli a Roma mettono in pratica una piccola reunion dei giudici di X Factor 12 dopo l'esclusione dell'attrice 43enne a seguito dello scandalo Jimmy Bennett. La vera protagonista del red carpet di Roma è davvero Asia Argento, che solleva le braccia al cielo mimando Braccio di ferro in segno di forza. Una rivincita, per l'attrice, dal momento che il pubblico ha dimostrato di gradire in maniera particolare la sua ...

Asia Argento - torna il sorriso sul red carpet con MANUEL Agnelli : Asia Argento sul red carpet del Roma Film Fest 2018Asia Argento sul red carpet del Roma Film Fest 2018Asia Argento sul red carpet del Roma Film Fest 2018Asia Argento sul red carpet del Roma Film Fest 2018Asia Argento sul red carpet del Roma Film Fest 2018Asia Argento sul red carpet del Roma Film Fest 2018Asia Argento sul red carpet del Roma Film Fest 2018Asia Argento sul red carpet del Roma Film Fest 2018Asia Argento sul red carpet del Roma Film ...

Festa del Cinema di Roma - MANUEL AGNELLI presenta il documentario 'Noi siamo Afterhours' : 'Sul palco esprimo cose che normalmente non posso fare. Ci dicono che siamo violenti, siamo tristi, ma per me quella è energia', dice Manuel Agnelli, frontman degli Afterhours e giudice televisivo di ...

Nel secondo daily di X Factor 12 le prove di MANUEL AGNELLI e Fedez con le Under Donne e gli Over : secondo appuntamento con il daily di X Factor 12 dopo il primo di venerdì scorso in cui i ragazzi hanno conosciuto i due conduttori Benji e Fede che li hanno accompagnati alla scoperta del loft, il luogo in cui vivranno fino alla loro permanenza nel programma. Nella puntata di stasera abbiamo visto Manuel Agnelli e Fedez rispettivamente con le Under Donne e con gli Over. Manuel Agnelli incontra le sue Under Donne (Martina Attili, Luna ...

X Factor - MANUEL AGNELLI richiama la concorrente dopo l’esibizione : “Questa cosa non è mai stata fatta”. Poi la sorpresa : Nell’ultima puntata prima dei live, Manuel Agnelli ha sorpreso tutti: “Questa cosa, a X Factor, non è mai stata fatta. Me ne assumo la responsabilità”. dopo l’esibizione di Sherol, il giudice l’ha convocata una seconda volta, tanto che la ragazza ha esclamato, impaurita: “Mi fa cantare di nuovo”. Invece Agnelli le ha riservato una sorpresa, portandola direttamente alla fase in prima serata (ogni giovedì ...

Al via i Live di X Factor 12. Le favorite sono nella categoria Under Donne di MANUEL AGNELLI : Sherol e Martina - a 3.50 : X Factor 12 entra nel vivo. Agli Home Visit si sono formate le 4 squadre che si sfideranno nei Live e i 12 talent che sono stati scelti per salire sul palco della X Factor Arena, fanno già di questa edizione una delle più ricche di talenti di sempre. Sisal Matchpoint ha già aperto le scommesse sul Vincente e, a guardare le quote, la squadra da battere è quella delle Under Donne, capitata da Manuel Agnelli. Le due favorite infatti vengono ...

X Factor 2018 - Home Visit/ Diretta e concorrenti live show : Luna - Martina e Sherol con MANUEL Agnelli : Home Visit X Factor 2018: i 12 concorrenti dei live show delle categorie Over, Under Donna, Under Uomini e Gruppi saranno svelati stasera. Il talet entra nel vivo.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 23:01:00 GMT)

X Factor 2018 - Home Visit/ Diretta - chi accederà ai Live? Location e ospiti di Asia Argento e MANUEL Agnelli : Home Visit X Factor 2018: i 12 concorrenti dei Live Show delle categorie Over, Under Donna, Under Uomini e Gruppi saranno svelati stasera. Il talet entra nel vivo.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 19:58:00 GMT)

MANUEL AGNELLI - Under donne/ "La decisione sarà difficile" - chi andrà ai Live Show di X Factor 2018? : Manuel Agnelli, X Factor 12: categoria Under Donna, chi saranno i tre concorrenti che prendetanno parte ai Live Show? Le scelte degli Home Vist. Per i pronostici è la categoria più forte(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 19:48:00 GMT)

Luna Melis - chi è?/ Video - la ragazza ha stravolto le aspettative di MANUEL AGNELLI (Home Visit - X Factor 12) : Luna Melis, Video: questa giovane ragazza è riuscita letteralmente a stravolgere le aspettative di Manuel Agnelli dimostrando grande personalità e voglia di regalare sorrisi. (X Factor 12)(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 10:36:00 GMT)

Sherol Dos Santos - chi è?/ Video - con "Listen" ha fatto piangere MANUEL AGNELLI (X Factor 12) : Sherol Dos Santos a X Factor 12 si gioca il tutto per tutto nella fase degli Home Visit: riuscirà la cantante di Capo Verde ad accedere alla fase dei Live?(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 08:31:00 GMT)

MANUEL AGNELLI - Under donne/ La scelta dei concorrenti per i Live Show di X Factor 2018 : Manuel Agnelli, X Factor 12: categoria Under Donna, chi saranno i tre concorrenti che prendetanno parte ai Live Show? Le scelte degli Home Vist. Per i pronostici è la categoria più forte(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 08:08:00 GMT)

Lodo Guenzi/ MANUEL AGNELLI : "È un tipo televisivo - ma avere Asia Argento in giura rappresentava altro" : Lodo Guenzi è il giudice chiamato da Sky a sostituire Asia Argento nella fase live di X Factor 2018: il cantante de Lo Stato Sociale divide il web(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 07:15:00 GMT)