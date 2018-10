Manovra - Tria : l'Italia non è un problema per l'Europa : Parigi, 25 ott., askanews, - l'Italia 'non è un problema' per l'Unione Europea. Lo ha assicurato il ministro dell'economia Giovanni Tria dopo le parole del presidente della Bce, Mario Draghi, secondo cui l'Italia rappresenta un elemento di incertezza per la zona euro, come la Brexit e le tensioni commerciali. Al ...

Conte : "La Manovra è descritta come ardita - ma non lo è". L'ira di Confindustria : "Non si governa dicendo che di spread non te ne frega" "Non si può governare il Paese dicendo che dello spread non te ne frega niente", aggiunge Boccia, "Chiediamo alla politica il senso del limite. ...

Manovra - Boccia - Confindustria - : siamo arrabbiati - non si governa fregandosene dello spread : 'Non permetteremo a nessuno di scipparci il futuro'. A scandirlo è stato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, che, parlando al convegno sul digitale di Anitec-Assinform, ha sottolineato ...

Manovra. Tria apre verso l’Europa : “decideremo come fare” : Alla fine i grillini dovranno cedere all’Europa. A Porta a Porta il ministro dell’Economia Giovanni Tria spiega infatti che lo

Tria : 'Bce non può aiutare singolo paese'. Su Manovra : 'perplesso da superficialità Ue' : "La Bce non può aiutare un singolo paese a meno che non si cambino i Trattati". Così ministro dell'Economia Giovanni Tria, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a Porta". Sulla manovra, il ministro ha parlato di valutazioni superficiali da parte di Bruxelles.

Tria : 'con spread a questi livelli rischio banche. Manovra - se crisi come in 2008 qualcosa cambieremmo' : Non c'è bisogno che salga a 400 punti base. Anche ai livelli attuali lo spread BTP-Bund è un rischio. Lo ha ammesso il ministro dell'economia, Giovanni Tria.

Manovra - Tria : "Nessun motivo per cambiarla - ma lo spread a 321 non si può mantenere a lungo" : Nessun motivo per per cambiare la Legge di Bilancio "perché pensiamo che sia corretta". All'indomani dell'altolà di Bruxelles alla Manovra italiana , il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria , nel corso della registrazione della Trasmissione Porta a Porta spiega le sue ragioni. " Un Governo si deve muovere seriamente nel contesto in cui opera e attualmente possiamo ...

Manovra : Tria - regole Ue già violate da Germania e Francia : Roma, 24 ott. , AdnKronos, "È la prima volta" che la Commissione Ue boccia una Manovra "da quando esiste questa giunta di regole denominate Fiscal compact". Lo ha chiarito il ministro dell'Economia Giovanni Tria a Porta a Porta. Nelle prime due decadi circa dall'introduzione dell'euro "le regole sono state molto spesso violate, per primi da Germania e Francia, e non sono neanche state ...

Manovra : Tria - spread impatta banche - vedremo prossimo mese se intervenire : Roma, 24 ott. , AdnKronos, "Uno spread alto pone un problema al sistema bancario". Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria a Porta a Porta. "Ci saranno gli stress test il prossimo mese", spiega, "lì si vedrà situazione e vedremo come intervenire".

Manovra - Tria prova a tenere aperto il dialogo - ma il M5s l'attacca ancora : 'Lo spread a 320 punti non si può sostenere a lungo' avverte il ministro dell'economia. Conferma che non esiste il piano B e che confida nel dialogo con l'Europa -

Manovra - Tria : 'Lo spread sopra quota 300 mi preoccupa - non possiamo reggere a lungo questo livello' : L'impennata dello spread preoccupa il ministro dell'Economia Giovanni Tria, che ammette: "E' chiaro che questi livelli , il differenziale Btp/Bund ha chiuso mercoledì a 321 punti base, pongono un problema al sistema bancario e, in particolare, alle ...

Tria : «Spread a 320 insostenibile a lungo - piani B alla Manovra non ce ne sono» : Ha parlato della manovra il ministro dell'economia Giovanni Tria nel salotto di Porta a Porta, ospite di Bruno Vespa. «Per ora non ci sono dei motivi - dice - perché pensiamo...