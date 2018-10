Manovra | per Bussetti la priorità nella ricerca è ottimizzare l' esistente

Draghi : fiducioso che sulla Manovra italiana ci sarà un accordo - saliti i tassi per famiglie e imprese : Rispettare le regole e cercare il dialogo. Lo dice il presidente della Bce, Mario Draghi, parlando della manovra italiana. 'Sono fiducioso che si troverà un accordo', ha detto il numero uno dell'...

Manovra - Juncker chiama Merkel per "processare" l'Italia : Il cerchio attorno all'Italia si stringe. Dopo la bocciatura da parte della Commissione europea sulla Manovra, anche gli Stati membri Ue alzano la voce sulla legge di Bilancio che il nostro Paese ...

Manovra - ecco per chi salgono le tasse Pensioni «quota 100»? Senza regole Lo spread sopra 310 - attesa per Draghi : La pressione fiscale per le imprese nel 2019 potrebbe aumentare. E si profila una stangata fiscale da ben 4 miliardi su banche e assicurazioni

Manovra economica : il Governo avrebbe un piano di riserva per limare il deficit : In queste ore immediatamente successive alla bocciatura [VIDEO] del Documento Programmatico di Bilancio italiano da parte della Unione Europea chi sta più sulle spine è certamente il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria. Tria, infatti, si trova a dover soddisfare due opposte esigenze. Da una parte deve sostenere, come è giusto, la posizione del Governo italiano nel consesso europeo. Dall'altra, però, deve cercare di convincere ...

Tria : 'Bce non può aiutare singolo paese'. Su Manovra : 'perplesso da superficialità Ue' : "La Bce non può aiutare un singolo paese a meno che non si cambino i Trattati". Così ministro dell'Economia Giovanni Tria, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a Porta". Sulla manovra, il ministro ha parlato di valutazioni superficiali da parte di Bruxelles.

Manovra - ecco il piano di emergenza : solo due finestre per le pensioni a quota 100 : Una tesi, quella del ministro dell'Economia, condivisa in chiaro dal sottosegretario alla Presidenza, Giancarlo Giorgetti , 'se ci sarà bisogno interverremo subito', e dal ministro degli Esteri Enzo ...

QUOTA 100 E RIFORMA PENSIONI 2018/ Manovra con truffa - ecco perché secondo Gasparri (ultime notizie) : Nella Manovra 2019 c’è anche la RIFORMA delle PENSIONI con QUOTA 100 e le finestre trimestrali. Per Maurizio Gasparri il Governo vuole imbrogliare gli italiani(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 05:51:00 GMT)

Manovra - i fondi a disposizione per le leggi dei parlamentari aumentano di 250 milioni : Il Fondo Parlamento, ovvero i soldini a disposizione delle leggi proposte dai parlamentari, viene incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'...

Manovra - Tria : perplesso lettera Ue - valutazioni superficiali : Roma, 24 ott., askanews, - 'La lettera che abbiamo ricevuto ieri per molte parti mi ha lasciato perplesso e anche un po sorpreso per alcune valutazioni superficiali'. Lo ha affermato il ministro dell'...

Tria : "Nessun motivo per cambiare la Manovra - è corretta" : Il problema "é l'incertezza politica su dove il Governo vuole andare a finire". Come sull'euro che, ribadisce, nessuno mette in discussione. "Ci vogliono quasi sette anni perché gli effetti si ...