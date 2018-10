Manovra | Padoan a InPiù | gli scenari dello scontro frontale

Leopolda - che cosa c'è nella "controManovra" di Renzi e Padoan : Sei misure per "ridurre lo spread e dimezzare le tasse". A presentarle, alla Leopolda 9 a Firenze, Matteo Renzi e Pier Carlo...

Leopolda 9 - Renzi e Padoan presentano la “contro-Manovra” : “Al governo diciamo di fermarsi” : Inaugurando la nona edizione della Leopolda di Firenze, Matteo Renzi - insieme all'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, presenta la "contro-manovra": "Noi al governo diciamo: fermatevi, siamo ancora in tempo, se venissero accettate le nostre proposte, lo spread si dimezzerebbe immediatamente. Lo dico con parole poco tecniche, ma stiamo rischiando l’osso del collo".Continua a leggere

Pier Carlo Padoan : 'E' una Manovra dannosa e pericolosa per la stabilità del Paese' : Ai microfoni di Radio Radicale, intervistato da Lanfranco Palazzolo, l'ex Ministro dell'Economia e delle Finanze del Partito Democratico Pier Carlo Padoan ha fatto il punto della situazione ed espresso le sue valutazioni in vista dell'approvazione della manovra economica [VIDEO]. Ha dichiarato: Ritengo che questa manovra sia inefficace perché dannosa e perché è pericolosa per la stabilita' del paese: il reddito non c'è, la finanza pubblica è ...

