Manovra | Melénchon contro l' Ue dopo la bocciatura | Italia espropriata della

Blastingnews

: RT @_DeSiano: La manovra va cambiata, ma l'Europa non faccia un assist al Governo - ForzaItalia_Mel : RT @_DeSiano: La manovra va cambiata, ma l'Europa non faccia un assist al Governo - stefanonap62 : @MelAngeloMel Speriamo bene Mel. Se dovessimo arretrare sulla manovra, siamo finiti. Le sanguisughe tornerebbero tr… - ForzaItalia_Mel : RT @forza_italia: In che manine siamo...#manovra #21Ottobre -

(Di giovedì 25 ottobre 2018)che l'Europa ha ratificato la decisione di non approvare lafinanziaria del', tante sono state le reazioni. Quelle che provengono dal Bel Paese raccontano che Di Maio e Salvini non hanno intenzione di fare alcun passo indietro. Ladel popolo VIDEO non può essere sacrificata, nelle loro opinioni, sull'altare dei conti pretesi dall'Unione Europea e non paiono esserci i margini affinché le tre settimane di tempo concesse siano utilizzate per abbassare la soglia del debito, oggi fissata al 2,4% per il 2019. Mentre, però, Moscovicil'episodioscarpa made in Italy e leghista sui suoi appunti parla di rischio di deriva fascista, a prendere le parti dell', a sorpresa, c'è il leadersinistra radicale francese Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon prende le parti del governo Lega-Movimento Cinque Stelle Il fatto che un esponente di spicco ...