Manovra | ecco il piano di emergenza | solo due finestre per le pensioni a quota 100

QUOTA 100 E RIFORMA PENSIONI 2018/ Manovra con truffa - ecco perché secondo Gasparri (ultime notizie) : Nella Manovra 2019 c’è anche la RIFORMA delle PENSIONI con QUOTA 100 e le finestre trimestrali. Per Maurizio Gasparri il Governo vuole imbrogliare gli italiani(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 05:51:00 GMT)

Le sanzioni Ue e lo stop ai paracadute della Bce Ecco i rischi per l’Italia se la Manovra non cambia : Le sanzioni Ue e lo stop ai paracadute della Bce Ecco i rischi per l’Italia se la manovra non cambia La prima tappa, nel caso l’Italia resti ferma nell’intenzione di non modificare i saldi, sarà un nuovo rapporto sull’evoluzione del debito ex articolo 126/3 dei Trattati. Su quella base la Commissione, che si riunisce il 3 e 4 dicembre, potrà raccomandare al Consiglio di aprire una nuova procedura per disavanzo eccessivo come quella da cui siamo ...

SCHEDA - Manovra bocciata dalla Commissione Europea : ecco perché : ... con un impatto negativo proporzionalmente piu' marcato sia sulla spesa per interessi del paese che sul costo di finanziamento complessivo per l'economia reale'. FLESSIBILITA' 'L'Italia- ricorda ...

Ecco la Manovra : tetto per reddito di cittadinanza e pensioni - sigarette più care e tassa sui giochi : Nel 2019 sono disponibili 9 miliardi per il reddito di cittadinanza e 6,7 per le pensioni anticipate , diventeranno 7 a partire dall'anno successivo, . Le primissime bozze del disegno di legge di ...

Pensioni e reddito di cittadinanza (ma anche ecobonus e fisco) : ecco la Manovra Condono : tasse al 20% su redditi nascosti : Ci sono 9 miliardi per il reddito di cittadinanza, 7 circa per le Pensioni anticipate e la riforma della Legge Fornero. Stanziate le risorse, ma l’attuazione è rinviata a provvedimenti specifici successivi

Manovra - ecco la bozza : ... degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze". TASSE ...

Manovra - ecco la bozza : La bozza della Manovra, bocciata dalla Commissione europea , individua i numeri delle spese delle diverse misure previste. Tra queste il reddito di cittadinanza, la modifica della legge Fornero, fondi ...

Manovra - ecco la bozza : 9 miliardi per il reddito - 7 per la riforma della Fornero Aumentano le tasse su giochi e sigarette : Nel testo 73 articoli: stanziati 7 miliardi per la riforma della Fornero. Ci sono anche il taglio dell’Ires e la flat tax per gli autonomi, assunzioni nella Pubblica amministrazione. Aumentano le tasse sulle sigarette. Capitolo ad hoc per Genova

SCHEDA - Manovra bocciata della Commissione Europea : ecco i perché - : ... con un impatto negativo proporzionalmente piu' marcato sia sulla spesa per interessi del paese che sul costo di finanziamento complessivo per l'economia reale'. FLESSIBILITA' 'L'Italia- ricorda ...

Manovra - dall'Eurogruppo alla procedura d'infrazione : ecco le prossime tappe : 'Un passo alla volta', ha risposto il commissario Ue agli affari economici Pierre Moscovici a chi chiedeva se e quando l'Italia finirà sotto procedura per debito eccessivo. Ma il cammino verso questo ...

Manovra - c’è la bozza : ecco le misure Per il reddito di cittadinanza 9 miliardi 7 miliardi per la riforma della Fornero : Nel testo 73 articoli: stanziati 7 miliardi per la riforma della Fornero. Ci sono anche il taglio dell’Ires e la flat tax per gli autonomi, assunzioni nella Pubblica amministrazione. Aumentano le tasse sulle sigarette. Capitolo ad hoc per Genova

Manovra - ecco la bozza : aumentano tasse sulle sigarette : La bozza della Manovra, sulla quale l'Unione Europea si è pronunciata per la bocciatura, è composta da 73 articoli. Il primo è dedicato, come ormai consuetudine, al...

Manovra - così l'Ue prepara la stangata. Ecco cosa succederà adesso : Ed è per questo che, pur ammettendo di sapere che l'impostazione della politica di bilancio è 'non in linea con le norme applicative del patto di stabilità e crescita', non intende fare passi ...

Manovra - Tria risponde all’Ue : le scelte non cambiano - ecco la lettera : Oggi, poco prima di mezzogiorno, il Ministro dell’Economia Giovanni Tria, ha inviato al Vice Presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, e al Commissario Ue agli affari economici e Monetari, Pierre Moscovici, la risposta alla loro dura lettera dello scorso fine settimana, in cui chiedevano chiarimenti sulla Manovra, in particolare sul Documento Programmatico di Bilancio (DPB) 2019. Scarica qui la lettera del ministro Tria Il ...