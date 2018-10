Manovra | Di Maio | “2 | 4% non cambierà | siamo uno Stato sovrano” Conte | “Se spread resta

Manovra - Di Maio : “2 - 4% non cambierà - siamo uno Stato sovrano”. Conte : “Se spread sale è un problema” : “Io non credo che si debba parlare di cambiare la Manovra sul tema del 2,4% del deficit, per due motivi: uno perché manteniamo le promesse, due perché siamo uno Stato sovrano”. Il governo non intende rivedere le sue posizioni dopo la bocciatura Ue sulla legge di bilancio. A ribadirlo oggi è Stato il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio interviStato da Radio 24. Ieri sera a “Porta a porta” il ministro ...

Manovra bocciata da Ue - governo verso lo scontro con l'Europa - Di Maio : 'Avanti così' : La lettera arrivata al ministro dell'Economia Tria partita da Bruxelles parlava chiaro. In Europa non c'era grande simpatia verso la Manovra finanziaria italiana. Non a caso era stata accompagnata da termini come deviazione inaccettabile e non erano mancate dichiarazioni informali di Juncker e Moscovici che invitavano l'Italia a rivedere quanto stava facendo. Il motivo? Il governo italiano ha scelto di innalzare troppo il deficit fino al 2,4% in ...

Manovra - l’UE chiude la porta all’Italia - Salvini - Di Maio e Conte non mollano : Manovra, l’UE la boccia e chiede una nuova bozza fra 3 settimane, mossa senza precedenti L’attesa bocciatura alla fine è arrivata: la Commissione Ue ha deciso di respingere il Documento programmatico di bilancio italiano e di chiederne uno nuovo, che dovrà essere inviato entro tre settimane a Bruxelles. Lo ha stabilito il collegio dei commissari: dall’esecutivo europeo è giunta la richiesta “di sottomettere di nuovo il ...

Dritti come treni. L'Ue boccia la Manovra - ma per Di Maio e Salvini non cambia nulla : Non c'è migliore immagine della giornata di quella che regala l'aula di Montecitorio intorno alle 16. Si discute di videosorveglianza negli asili, ma tutti i gruppi di opposizione chiedono di intervenire sull'ordine dei lavori. La presidenza lo concede. E tutti chiedono a gran voce che il governo venga in aula a riferire sulla bocciatura della legge di bilancio arrivata appena un'ora prima da Bruxelles. Sono soprattutto Pier Carlo Padoan ...

