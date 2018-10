Manovra | cosa rischia ora l' Italia

Tria : 'con spread a questi livelli rischio banche. Manovra - se crisi come in 2008 qualcosa cambieremmo' : Non c'è bisogno che salga a 400 punti base. Anche ai livelli attuali lo spread BTP-Bund è un rischio. Lo ha ammesso il ministro dell'economia, Giovanni Tria.

Manovra - cosa rischia l'Italia : Strasburgo, 24 ott., Adnkronos, - Laprocedura per deficit eccessivo, Edp in gergo,, che l'Italia rischia di subire ma che non è ancora iniziata, è prevista dal braccio correttivo del patto di ...

Cosa c’è nella bozza della Manovra bocciata dalla Commissione Ue : nella bozza della manovra 2019, circolata ieri, datata 23 ottobre, aumentano le tasse sui giochi (l'incremento è dello 0,50 dal primo gennaio 2019) e le tasse sulle sigarette: sigari, sigarette e tabacco trinciato costeranno di più. Confermati gli stanziamenti per il reddito di cittadinanza e per la riforma della legge Fornero.Continua a leggere

La Commissione Ue boccia la Manovra. Cosa succede se l’Italia non cambia la legge di bilancio? : Qualora l'Italia non dovesse rispondere alla richiesta dell'Ue e presentare un nuovo documento di bilancio rispettoso dei parametri europei entro tre settimane, rischia l'apertura di una procedura di infrazione per violazione delle regole sul debito. Che Cosa comporta questa eventualità e Cosa potrebbe accadere al Paese?Continua a leggere

Pensioni e «quota 100» - ci sono 13 - 7 mld in due anni Che cosa prevede la Manovra Condono : tasse al 20% su redditi nascosti : Ci sono 9 miliardi per il reddito di cittadinanza, 7 circa per le Pensioni anticipate e la riforma della Legge Fornero. Stanziate le risorse, ma l’attuazione è rinviata a provvedimenti specifici successivi

Cosa contesta esattamente Bruxelles della Manovra italiana : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria 'rimane un interlocutore credibile, spero si possa convincere, lui e il governo al rispetto degli impegni che tutti i paesi della zona euro hanno preso', ...

Dal reddito di cittadinanza alle pensioni anticipate : cosa prevede la bozza della Manovra : Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni a decorrere dall'anno 2019 da destinare ad interventi a favore della ...

Cosa succede adesso che l’Europa ha bocciato la Manovra economica italiana? : Non un fulmine a ciel sereno, ma come ogni fulmine che si rispetto colpisce duro. La Commissione europea ha bocciato la manovra di bilancio presentata dal governo italiano. Per l’Italia è la prima volta. La motivazione è chiara e ampiamente preannunciata: le misure previste dall’Italia non garantiscono il mantenimento delle regole comuni, concordate tra tutti i Paesi membri dell’Eurozona. Sono quelle misure che per Bruxelles sono necessarie e ...

Bruxelles boccia la Manovra. Cosa succede ora? L'arma (spuntata) della procedura per deficit eccessivo : Cosa accade ora? Tempi lunghi ed esito quanto mai incerto. Come già largamente previsto, il collegio dei commissari dell'Ue ha bocciato il documento programmatico di bilancio presentato dal Governo Conte e inviato il 15 ottobre a Bruxelles. Con una decisione inedita, la Commissione Europea ha rigettato la manovra, chiedendo contestualmente all'Italia di presentare un nuovo documento programmatico entro tre settimane a partire da oggi. La ...

Dalla procedura alle sanzioni - cosa può fare la Commissione dopo il no alla Manovra : La bocciatura della manovra - cosa mai successa finora nella Ue - è il primo passo di una procedura prevista dalle regole Ue che può portare in ultima battuta al varo di sanzioni economiche all’Italia per non aver rispettato il Patto sottoscritto da tutti i Paesi europei...