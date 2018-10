Manovra | Bersani | “Va aggiustata o andiamo contro un muro Gesto di Ciocca? C’e’ da

ilfattoquotidiano

: Manovra: Bersani, messaggio al governo: aggiustate il tiro, la gente è preoccupata - - Newsinunclick : Manovra: Bersani, messaggio al governo: aggiustate il tiro, la gente è preoccupata - - pattygrasso : RT @articoloUnoMDP: Pierluigi Bersani: non metto in discussione le ragioni del governo, che pure non condivido. Dico giocatevele più avanti… - Newsinunclick : New post: Manovra: Bersani, messaggio al governo: aggiustate il tiro, la gente è preoccupata -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) “Ildell’europarlamentarecon la sua scarpa sugli appunti di Moscovici? C’è da vergognarsi di essere italiani. E’ una vergogna, uno scandalo”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Radio Radicale dal deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi, intervistato da Lanfranco Palazzolo. L’ex ministro analizza ladel governo M5s-Lega: “Il governo italiano qualche gorno fa ha mandato una letterina alla Ue, dicendo che voleva rimanere nell’euro e che quindi voleva restare nel condominio. Ma allo stesso tempo ha detto che non rispetta le leggi del condominio. Detto così, apertis verbis. Non mi pare un approccio che possa reggere, un approccio del genere ci portaun. Sarebbe più coerente da parte del governo dire che, siccome vuole uscire dall’euro, se ne frega delle regole del condominio. Per fortuna non lo dice, ma nel messaggio alla Ue mette un ...