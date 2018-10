Maneskin Video | Torna a casa | la band ospite nel talent di Sky X Factor

I Maneskin a X Factor 2018 con Torna a casa : video dell’esibizione ai Live Show prima dell’album Il ballo della vita : I Maneskin aprono X Factor 2018 con il nuovo singolo: la band presenta Torna a casa facendo ritorno a "casa", ovvero nel talent Show che la lanciò lo scorso anno. I quattro ragazzi rilasceranno domani, venerdì 26 ottobre, il nuovo disco di inediti dal titolo Il ballo della vita, il primo dopo l'ep d'esordio Chosen. Classificatisi al secondo posto nella scorsa edizione, superati per un soffio proprio alla finale dal cantante Lorenzo Licitra, i ...

I Maneskin a X Factor 2018 con Torna a casa : video dell’esibizione ai Live Show : I Maneskin aprono X Factor 2018 con il nuovo singolo: la band presenta Torna a casa facendo ritorno a "casa", ovvero nel talent Show che la lanciò lo scorso anno. I quattro ragazzi rilasceranno domani, venerdì 26 ottobre, il nuovo disco di inediti dal titolo Il ballo della vita, il primo dopo l'ep d'esordio Chosen. Classificatisi al secondo posto nella scorsa edizione, superati per un soffio proprio alla finale dal cantante Lorenzo Licitra, i ...

I Måneskin raccontano il nuovo album “Il ballo della vita” nella nostra video intervista : This is Måneskin The post I Måneskin raccontano il nuovo album “Il ballo della vita” nella nostra video intervista appeared first on News Mtv Italia.

Maneskin - ecco il videoclip di 'Torna a casa' : 'Tornano' i Maneskin. È online il video del nuovo singolo della band romana, rivelazione della scorsa edizione di X Factor. 'Torna a casa ' , uscito lo scorso venerdì con un live in piazza del Popolo ,...

Måneskin : fuori ora il video del nuovo singolo “Torna a casa” : Take a look! The post Måneskin: fuori ora il video del nuovo singolo “Torna a casa” appeared first on News Mtv Italia.

Maneskin in tour nel 2019 - nuovi concerti con il singolo Torna a casa (testo e video) : I Maneskin in tour nel 2019: i ragazzi hanno annunciato nuovi concerti per il prossimo anno proprio nel giorno del rilascio del singolo "Torna a casa". Esce oggi 28 Settembre su tutte le piattaforme streaming il loro nuovo singolo “Torna a casa” che anticipa, dopo “Morirò da re”, il loro prossimo album in uscita ad ottobre. Sono stati ieri a presentarlo in strada, il posto da dove arrivano e in cui suonavano fino a un anno fa. Una sorpresa ...