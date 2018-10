Maneskin | da X Factor al primo album | ‘Vi spieghiamo chi è Marlena’

Anticipazioni e ospiti di X Factor 2018 con Maneskin e Rita Ora nel 1° Live Show del 25 ottobre : Gli ospiti di X Factor 2018 sono stati annunciati. Nel corso del primo Live Show, in diretta oggi, giovedì 25 ottobre, vedremo i Maneskin e Rita Ora. I Maneskin, reduci dalla scorsa edizione del programma, presenteranno il nuovo singolo dal titolo Torna a casa, e proprio "a casa" lo presenteranno stasera alle ore 21.15 su Sky Uno. Dopo aver chiuso la scorsa edizione del programma con il secondo postini classifica alle spalle di Lorenzo ...

#XF12 – X Factor 12 – Puntata del 25/10/2018 – Il primo Live Show in diretta su Sky Uno HD. Ospiti : i Maneskin. : Prima Puntata dei Live Show della dodicesima edizione di X Factor, la settima in onda in diretta e in esclusiva su Sky Uno HD (canale 105/108). Al timone della versione italiana di uno dei talent Show più famosi del mondo c’è sempre Alessandro Cattelan. Si comincia, quindi, con la gara vera e propria, dopo che, nei primi sette appuntamenti trasmessi nelle scorse settimane, i concorrenti sono stati ridotti da oltre 50.000 a soli dodici, ...

