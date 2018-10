Maltempo e viabilità | chiuso per danni tratto della SP181 nel Catanese

Maltempo Catania : 30 milioni di euro di danni alla viabilità : I danni causati dal Maltempo che nelle scorse settimane ha colpito Catania ammontano ad oltre 30 milioni di euro: “La furia dell’acqua ha dato origine a importanti esondazioni che hanno interessato e danneggiato la già critica situazione di alcuni tratti della rete stradale di pertinenza della Città metropolitana di Catania, soprattutto nelle zone della Piana di Catania e del Calatino. Ma la cifra stimata potrebbe ulteriormente ...

Maltempo - allagamenti nel Cosentino e nel Crotonese : viabilità ko : Ancora allagamenti e disagi, danni e persone a rischio. La Calabria sembra vivere in una condizione di pericolo continuo, dopo l’ennesima ondata di Maltempo che nelle ultime ore ha creato conseguenze soprattutto nelle province di Cosenza e Crotone, e in alcune zone del Catanzarese, dove la maggior parte delle scuole ha sospeso le lezioni. Su tutta la fascia ionica, d’altronde, era stata segnalata allerta arancione, appena un gradino ...

Maltempo Sicilia - viabilità : riaperta le strade statali 192 - 288 e 417. Chiusa la SS124 : Anas rende noto che a seguito di chiusura per allagamenti dovuti alle forti precipitazioni, sono state riaperte al traffico la SS192, della Valle del Dittaino, la 417 Catania-Gela, e la 288 di Aidone (Enna). Resta Chiusa la SS124 Siracusana, per allagamento al km 114,200. L'articolo Maltempo Sicilia, viabilità: riaperta le strade statali 192, 288 e 417. Chiusa la SS124 sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sardegna - Uta conta i danni : distrutta la viabilità secondaria : Decine di metri di argine che non ci sono più. E un ponte semidistrutto. Sono i simboli dei danni del Maltempo dei giorni scorsi a Uta. Questa mattina il sindaco della città metropolitana di Cagliari Massimo Zedda, accompagnato dal primo cittadino di Uta Giacomo Porcu, ha visitato le aree più compromesse del territorio del comune a 22 chilometri dal capoluogo sardo. Il sopralluogo originariamente era stato fissato per fare il punto su alcuni ...

Maltempo Sardegna - disagi alla viabilità : ecco la situazione relativa alla SS195 ‘Sulcitana’ : E’ stata ripristinata la circolazione in entrambe le direzioni sul tratto della strada statale 195 ‘Sulcitana’ tra l’ingresso di Cagliari (ponte della Scafa) e la rotatoria di Macchiareddu (km 8,900) chiuso ieri a seguito delle fortissime precipitazioni che hanno colpito la Sardegna, con straripamenti allagamenti e smottamenti. Il traffico rimane tuttavia interdetto per i mezzi pesanti a eccezione di quelli diretti ai siti produttivi ...

Maltempo Calabria : l’Esercito interviene a Crotone per ripristinare la viabilità : Su richiesta della Prefettura di Crotone, l’Esercito è intervenuto per ripristinare la viabilità e monitora costantemente il livello dei corsi d’acqua a rischio esondazione. “Già nel pomeriggio di ieri, il 1° reggimento bersaglieri, di stanza a Cosenza, ha dislocato diversi posti di osservazione lungo i fiumi Tacina, Esaro e Neto. Avvalendosi delle torri d’illuminazione campale, i militari dell’esercito hanno ...

Maltempo Calabria : ripristinata la viabilità su alcuni tratti della SS106 : Sulla SS106, il traffico è tornato regolare in località Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone: conclusi gli interventi di pulizia del piano viabile in corrispondenza della rotatoria al km 231,500. ripristinata la circolazione anche tra i km 188,000 e 189,700 a Catanzaro ed è stata ripristinata la circolazione sulla SS106 ‘Jonica’, a Crotone tra i km 259,757 e 259,983. Il tratto stradale era stato chiuso ieri in entrambe le ...

Maltempo Calabria : fango e allagamenti lungo le strade - la situazione viabilità : Anas rende noto che lungo la strada statale 106 ‘Jonica’ il traffico è rallentato a causa della presenza di fango sulla sede stradale e allagamenti in tratti saltuari da Cutro a Isola Capo di Rizzuto, dal km 216,000 al km 295,180 in provincia di Crotone. In via precauzionale, a causa della piena del fiume Neto, lungo la 106 ‘Jonica’ è stata disposta la chiusura al traffico dal km 259,757 al km 259,983 a Crotone. La ...

Maltempo Sicilia : nubifragio a Trapani - allagamenti e disagi alla viabilità : Le intense precipitazioni che hanno interessato nelle ultime ore Trapani hanno provocato allagamenti nelle strade, con conseguenti disagi alla viabilità, in particolare dal lungomare Dante Alighieri a via Virgilio. disagi anche sulla SP Trapani – San Vito Lo Capo, all’altezza di Pizzolungo. L'articolo Maltempo Sicilia: nubifragio a Trapani, allagamenti e disagi alla viabilità sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Emilia Romagna : allagamenti e problemi di viabilità nel Bolognese : Forte Maltempo in Emilia Romagna, dove a causa di un violento acquazzone che si è abbattuto questo pomeriggio nel Bolognese, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire con una decina di squadre per far fronte a diversi allagamenti che hanno riguardato soprattutto capannoni industriali, garage e scantinati. Tra le zone più colpite quella di San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale e soprattutto l’Interporto, dove l’acqua entrata nei ...

Maltempo Marche : pioggia e grandine a Jesi - allagamenti e disagi alla viabilità : Prosegue l’ondata di Maltempo nelle Marche: Jesi è stata colpita anche questa mattina da pioggia e grandine, con disagi alla viabilità segnalati in particolare sulla SS76 nei pressi dell’uscita Jesi Centro verso Jesi Ovest. A causa di vento e precipitazioni odierne piante e rami sono caduti sulla sede stradale della statale. Ieri un nubifragio e una forte grandinata avevano provocato allagamenti di strade, sottopassi e infiltrazioni ...